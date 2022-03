Creierul din spatele lui Vladimir Putin! Aleksandr Dughin este radical: „Vom avea o nouă ordine mondială”. Noi declarații

Aleksandr Dughin, într-un interviu acordat recent, a subliniat conceptele despre „Marea Resetare” și „Marea Trezire”, conținute într-una dintre cărțile sale, definindu-le drept singurele două partide existente în prezent în lume, potrivit Il Tempo.

Frontiera dintre civilizația rusă și cea occidentală traversează Ucraina , împărțind-o în două. Occidentul dorea să stabilească controlul asupra întregii Ucraine. Putin nu a permis să se întâmple asta. Natura războiului civil are de-a face cu pozițiile duble în Ucraina însăși. Estul Ucrainei a fost ocupat de politicieni rusofobi-naționaliști timp de 8 ani după Maidan. Războiul civil a avut loc în esență în tot acest timp, dar în forma sa cea mai acută s-a manifestat prin exterminarea regulată a populației civile din Donbass de către armata ucraineană și forțele naziste.

Explicațiile lui Dughin despre viziunea unipolară asupra lumii, spre deosebire de cea multipolară, nu sunt neapărat de neașteptat. Până la urmă este vorba despre omul din spatele lui Vladimir Putin, președintele-criminal care a ordonat asasinarea a mii, daca nu milioane, de ucraineni.

Unipolaritatea este o ordine mondială în care există un singur centru decizional (Washington), hegemonia aparține unui singur bloc militar (NATO), un singur sistem de valori (democrație liberală, LGBT+, politică de gen, ștergerea culturii), Great Reset etc.). Asta este ceea ce susțiin astăzi elitele liberale și în special administrația Biden, neoconiștii americani și globaliștii precum Soros, Schwab etc. O lume multipolară presupune existența unor civilizații diferite: occidentală, rusă, chineză, precum și indiană, islamică, latino-americană și în viitor africană. Asta înseamnă că vor exista nu unul, ci mai multe centre de decizie (azi Washington, Beijing și Moscova, dar mai multe „mâine”), diferite hegemonii regionale, diferite sisteme ideologice (liberale occidentale, chineze – comuniste-confucianiste, ortodox-eurasiatice, precum si islamice, hinduse etc.). Într-o lume multipolară, monopolul Occidentului în sisteme precum cel militar, economic, ideologic și cultural va fi abolit. Acesta este sensul confruntării tensionate din Ucraina. Este un conflict militar care însoțește schimbarea ordinii mondiale și trecerea la multipolaritate.