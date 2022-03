Președintele cecen explică de ce susține “operațiunea militară” din Ucraina

Implicarea Occidentului în tragedia cecenă

El a salutat semnarea de către Putin a documentelor de independență ale Donețk și Lugansk ca o decizie istorică care va pune capăt vărsării de sânge și violenței la care au fost supuși 4 milioane de oameni în cele două provincii timp de opt ani. Într-un articol pentru site-ul de știri arabe Al-Ain, publicat marți, Kadyrov a adăugat că poporul cecen salută cetățenii celor două republici independente Donețk și Luhansk.

Articolul includea părerile sale despre evenimentele internaționale, motivul pentru care forțele cecene s-au alăturat conflictului din Ucraina și susține că au existat naziști în țară. „Îmi provoacă mare durere să înfrunt faptul că poporul ucrainean fratern și drag se află, după câteva decenii, în aceeași tragedie pe care noi, cu doar puțin timp în urmă, am reușit să o depășim”, a scris Kadyrov. El a adăugat: „Poporul cecen a experimentat un întreg arsenal de acțiuni răuvoitoare și viclene ale Occidentului. Am fost angrenați, fără să ne dăm seama, într-o aventură imaginară care a luat viața a sute de mii de oameni. Occidentul a folosit poporul nostru în încercarea de a distruge Rusia”.

Kadyrov a declarat că, cu ajutorul lui Putin, poporul cecen „a reușit să respingă dușmanii țării și ai poporului și a stabilit o pace solidă în regiune”. Despre Ucraina, Kadyrov a spus: „Din anii 1940, a existat o organizație de ultra-naționaliști ucraineni condusă de Stepan Bandera, iar imediat după prăbușirea Uniunii Sovietice, adepții lor ideologici, care fuseseră acolo în tot acest timp, au început să urmărească o politică anti-rusă. Rusofobia a devenit o idee națională și, în același timp, Ucraina a continuat să primească împrumuturi, surse de energie la prețuri sub nivelul pieței și tot felul de concesii din partea Rusiei”.

„Occidentul liberal a închis ochii la toate acestea, iar campaniile anti-ruse au continuat constant și sistematic, devenind din ce în ce mai complexe de la an la an, fiind lăudate de Europa liberală și SUA. Naziști ucraineni de diferite forme, inclusiv cei care erau de partea teroriștilor internaționali, au luptat în Cecenia și au contribuit la uciderea apărătorilor onoarei și libertății sale”, a adăugat acesta potrivit War is Boring.

Liderul cecen s-a referit la documentul secret pe care l-a dezvăluit anul trecut și este păstrat în Arhivele Naționale Britanice, spunând: „Acest document este încă clasificat drept „secret”, dar nu există niciun secret care să nu fie dezvăluit la un moment dat. S-a dovedit că acest document este procesul-verbal al unei întâlniri între șefii agențiilor de afaceri externe din SUA, Marea Britanie și Republica Federală Germania, care a avut loc în orașul german Bonn la 6 martie 1991.”

Spaima armelor nucleare

El a spus că procesele-verbale publicate „dezvăluie o contradicție serioasă în istoria pe care Occidentul a promovat-o mult timp. S-a dovedit că NATO, alianța militară a țărilor occidentale, în timpul negocierilor privind unificarea Republicii Federale Germania și a Republicii Democrate Germane într-un singur stat german, a făcut o promisiune clară șefului statului sovietic cu privire la strategia NATO, angajamentul militar de a nu-și extinde influența asupra țărilor din Europa de Est de pe celălalt mal al râului Oder”.

Kadyrov a spus că diplomatul american Raymond Seitz a declarat clar: „Am spus Uniunii Sovietice că nu intenționăm să obținem niciun beneficiu din retragerea forțelor sovietice din Europa de Est, iar NATO nu ar trebui să se extindă spre est, nici oficial sau neoficial.” El a spus că aceeași poziție este împărtășită și de reprezentantul Ministerului de Externe al Germaniei, Jurgen Chrobog, care a afirmat că „în timpul negocierilor (cu privire la situația post-unificare a Germaniei), am precizat că NATO nu se va extinde la Est. Astfel, nu putem propune Poloniei și altora să se alăture NATO”.

Kadyrov a spus că această promisiune a fost încălcată în mod repetat de către toate țările care au luat parte la întâlnirea la care se face referire în protocol. În articolul său, Kadyrov a povestit evenimentele din Ucraina din ultimii ani, începând cu lovitura de stat din 2014. „În 2014, ca urmare a unei lovituri de stat armate neconstituționale (așa-numita „Maidan”) cu sprijinul Occidentului, ultra-naționaliștii au ajuns la putere. În același an, au început adevărate masacre naziste, au izbucnit revolte la Odesa, în centrul orașului, iar în același an, 2014, două regiuni ale Ucrainei (care sunt istoric două regiuni rusești), Republicile Populare Donețk și Lugansk, s-au opus autorității ultranaționaliștilor, iar în urma referendumului, majoritatea populației a votat în favoarea independenței. De atunci, bombardarea continuă a acestor zone a inclus bombardamente cu rachete și bombe, care s-au soldat cu moartea a aproximativ 13.000 de oameni, potrivit Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Cu toate acestea, SUA și Europa priveau cu indiferență această catastrofă umanitară în curs de desfășurare.”

Kadyrov s-a referit și la problema armelor nucleare ucrainene și a spus: „Recent, oficialii din Ucraina au adresat amenințări explicite de a produce arme nucleare, iar Vladimir Zelenskyi a anunțat planuri de retragere din Memorandumul de la Budapesta care împiedică Ucraina să achiziționeze arme nucleare. Aceste intenții sunt dezvăluite într-un moment în care Ucraina are suficiente capacități și mijloace pentru a face cel puțin așa-numita „bombă murdară”. În cazul apariției armelor nucleare în Ucraina, timpul necesar ca rachetele să ajungă la Moscova se reduce la doar aproximativ patru minute. În acest timp, este imposibil să previi atacul.”

Susținerea războiului din Ucraina

Președintele cecen a susținut decizia omologului său rus de a lansa o operațiune militară în Ucraina, spunând: „Din cauza acestor factori care reprezintă o amenințare la adresa securității strategice a țării noastre, președintele rus a luat nu numai decizia complet firească și corectă, ci și singura decizie corectă, recunoașterea Republicilor Populare Lugansk și Donețk și lansarea unei operațiuni militare speciale pentru a îndepărta armele Ucrainei și a distruge nazismul din țară. În acest fel, Rusia a prevenit lovitura inevitabilă pe care NATO plănuia să o facă asupra pământurilor ruse din mâna Ucrainei”.

El a adăugat: „Rusia nu își propune să ocupe Ucraina. Poporul ucrainean este cel care își va determina destinul fără participarea neo-naziștilor și izolat de influența occidentală. Rusia aderă la această politică în toată lumea, în raport cu orice stat. Ea apără drepturile națiunilor la autodeterminare.”