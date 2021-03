Gruparea din Bănie s-a impus la limită, cu scorul de 1 – 0, grație golului marcat de Ștefan Baiaram, cu puțin timp înainte de intrarea la cabine, iar grecul de pe banca „juveților”, Marinos Ouzounidis, e optimist că echipa sa poate încă să crească mult în meciurile viitoare.

Deși recunoaște că alb – albaștrii au mai scăzut din ritm în cea de-a doua repriză, antrenorul principal al Craiovei subliniază evoluția solidă a elevilor săi din primele 45 de minute ale întâlnirii găzduite de stadionul „Ion Oblemenco”.

„Vreau să-mi felicit jucătorii nu doar pentru cele trei puncte, ci și pentru jocul pe care l-au etalat. În prima repriză am fost foarte buni, am ținut de minge și am reușit să și marcăm. În actul secund am avut ceva probleme” a analizat Ouzounidis desfășurarea disputei cu gruparea moldoveană.

Ouzounidis vrea ca „Știința” să facă spectacol

TehnicianuI în vârstă de 52 de ani cere însă și mai mult de la căpitanul Nicușor Bancu și ceilalți coechipieri ai săi și își dorește ca „Știința” să mizeze pe un fotbal ofensiv și pe o posesie îndelungată. „Indiferent de sistemul de joc pe care îl folosim, îmi doresc să avem posesie, să jucăm rapid și să ne creăm ocazii de gol” a fost mesajul antrenorului elen pentru jucătorii săi.

Grecul de la timona Craiovei nu uită nici să atragă atenția asupra ușurinței cu care vârful Andrei Ivan și ceilalți colegi ai săi din linia ofensivă dau cu piciorul unor bune oportunități de a înscrie. Ouzounidis vrea mult mai multă concentrare pe faza de finalizare și speră că elevii săi vor închide mai repede jocurile. „Trebuie să rezolvăm meciurile mult mai devreme” a afirmat, categoric, elenul.

Antrenorul botoșănenilor, Marius Croitoru, a criticat, în schimb, aspru atitudinea cu care au tratat elevii săi duelul din Bănie. „În prima repriză nu am fost deloc maturi și nu am arătat precum o echipă care își dorește să evolueze în play-off. Sunt supărat pe atitudinea jucătorilor mei. Cu o astfel de atitudine, nu ai cum să ajungi în play-off” a tunat Croitoru, după fluierul final al centralului Horațiu Feșnic.