„Crăciunul negrilor”: Boicotarea afacerilor albilor chiar de sărbători. Mișcarea BLM vrea să „perturbeze capitalismul”

Grupul Black Lives Matter, care a ieșit în evidență după uciderea lui George Floyd de către un polițist din Minneapolis în 2020, susține: „#BlackXmas ne provoacă să ne scuturăm de lanțurile consumarismului și să intrăm pe deplin în propria noastră putere colectivă, să construim noi tradiții și să desfășurăm ofensivă, precum și apărare”.

„Haideți să perturbăm capitalismul alb”

Îndemnându-i pe consumatori să se unească, grupul a mai transmis: „Haideți să ne valorificăm puterea economică pentru a perturba capitalismul alb-supremacist și pentru a construi comunitatea neagră”.

„Visăm la un #BlackXmas. Asta înseamnă să nu mai cheltuim (n.r. pentru a cumpăra de la) companiile albe de Black Friday până în ziua de Anul Nou”, a precizat organizația BLM. Boicotajul vizează aplicarea ideologiei pe durata întregii luni decembrie.

„Crăciunul negru”: Poliția „fură” viețile oamenilor de culoare

Grupul sugerează trei modalități prin care susținătorii săi pot lua parte la „Black Xmas” – „Construiți negru, Cumpărați negru și Banca neagră” -, încurajându-și adepții să cumpere exclusiv de la întreprinderi deținute de negri”, susținând că poliția este la picioarele „capitalismului alb”, protejându-le profiturile și „furând viața negrilor”.

Pe rețelele de socializare, însă, mulți au criticat ideea ca fiind rasistă și „segregatoare”. Mai multe persoane s-au întrebat ce s-ar întâmpla dacă albii ar face apel la boicotarea timp de o lună a companiilor deținute de negri.

Reacții acide față de mișcarea BLM

„Mi s-a scufundat inima când am văzut acest articol despre campania #blacklivesmatter pentru un #BlackXmas (n.r. Crăciun negru). Am auzit de combaterea focului cu foc, dar nu am auzit niciodată de combaterea rasismului cu rasism”, s-a exprimat un internaut.

La fel de îngrijorat de noua mișcare, una dintre instituțiile de meteorologie, National Blk Forecast, a transmis: „Nu am avut nici o problemă (n.r. până acum). Dacă susțineți din toată inima #BuyBlack (n.r. cumpără negru) și #BlackXmas pur și simplu din cauza rasei implicate, atunci sunteți #rasist”.

Reprezentanții mișcării BLM a reacționat imediat, după criticile aduse. „Nu, nu, nu! #BlackXmas este despre a fi autodeterminat și despre a demonta structurile existente prin construirea unor structuri noi, mai viabile și mai benefice… în numele celor mai puternici și mai drepți strămoși războinici ai noștri, în numele tuturor celor furați de violența poliției, în onoarea comunității noastre și ca un angajament față de generațiile care vor veni”, se arată pe site-ul organizației.

Decesul lui George Floyd a condus la o creștere cu circa 75% a clienților afaceriștilor de culoare

Potrivit grupului de cercetare Nielsen, puterea de cumpărare a negrilor în 2020 a fost de 1,57 trilioane de dolari. Raportul Nielsen a constatat, de asemenea, că oamenii de culoare își folosesc din ce în ce mai des veniturile pentru a sprijini companiile care promovează mesaje personalizate pentru oamenii de culoare.

În timpul pandemiei, proprietarii de afaceri de culoare au fost nevoiți să își închidă definitiv ușile de peste două ori mai mult decât afacerile albilor între februarie 2020 și aprilie 2020, potrivit CNBC.

Cu toate acestea, moartea lui George Floyd a condus la o creștere a numărului de cumpărători care sprijină afacerile deținute de negri. Potrivit unui sondaj realizat de Camera de Comerț a Negrilor, aproximativ 75% dintre micile afaceri deținute de negri au înregistrat creșteri ale numărului de clienți în cele două luni care au urmat morții lui Floyd.

Denumirea „Black Friday” este și ea rasistă

În perioada premergătoare zilei de Black Friday, grupuri de studenți de la o universitate din Statele Unite au sugerat schimbarea numelui acestei zile de chilipiruri, sugerând că acesta este rasist. Cu toate acestea, după ce au aflat că Black Friday se referă de fapt la scoaterea afacerilor din datorii (reprezentate de culoare roșie) și trecerea la credite (reprezentate de nuanța neagră), mulți studenți s-au răzgândit.

Nu este prima dată când grupul întreprinde o astfel de acțiune. De fapt, acesta este al șaptelea an de boicotare a „companiilor albe” în timpul sărbătorilor pentru a susține un așa-numit „Crăciun negru”. Site-ul web Black Xmas prezintă o listă de organizații, companii și bănci, sugerate pentru a fi susținute.