Un Crăciun în Marea Roșie și altul în Atlanticul de Nord cu Hrușcă la difuzor. Reporter de Cursă Lungă

Acum 25 de ani, când navele mai arătau a vapoare, și nu a cofraje sau bidoane plutitoare, iar echipajele erau 100% românești pe vapoarele noastre, sărbătorile de iarnă aveau un farmec aparte





Viața pe mare îi ținea departe pe mulții dintre navigatorii plecați în voiaj de principalele evenimente din viața lor: Crăciunul, Revelionul, Paștele, nașterea propriilor copii, botezul acestora sau decesele din familie. Pe vremea aceea, la mijlocul anilor ’90, nu exista internet și principala sursă de știri din țară era stația radio. Adică, cel mai ocupat om de la bord, în acea perioadă, pentru marinarii aflați în marș, era radiotelegrafistul care trebuia să preia sau să trimită mesajele marinarilor aflați la bord. Dar să nu-și imagineze nimeni că Crăciunul sau Revelioenul nu erau evenimente sărbătorite ca la carte.

Crăciun la „Polul Călurii”

Mi s-a întâmplat, în 1993, să fac primul meu Crăciun la bordul unei nave comerciale. Eram îmbarcat pe cargoul de 4800 TDW Snagov. Plecasem din Constanța, în noiembrie – încărcați cu semințe de floarea soarelui vrac - și avusesem escală, mai întâi la Sete, lângă Marsilia, unde am descărcat și, apoi, la Genova, port din care am încărcat mărfuri generale pentru Bombay, India. Pe 18 decembrie 1993 am ridicat ancora și am purces spre Canalul Suez. Crăciunul ne-a prins fix în mijlocul Mării Roșii, pe undeva între Jeddaj – Arabia Saudită – și Port Sudan. În locul numit „Polul Căldurii pe mare”. Ziua erau cam 36-38 de grade Celsius și noaptea cam 33-34. Iar apa mării cam la fel. Să se rețină că asta se întâmpla în decembrie! Distracția era că apa care curgea la robinetele dușurilor era și mai caldă, că mai lua niscaiva căldură și de pe la instalațiile navei. Aerul condiționat nu funcționa așa că ne umpluserăm cu toții, pe tot corpul, cu niște bubițe mici și roșii de parcă tot echipajul aveaa urticarie.

Un drum pe mare înțărcat cu sticle de bere

Norocul nostru a fost că, la plecarea din Genova, compania de navigație a fost de acord să cumpărăm, în loc de „antidotul” de un dolar pe zi, care însemna de fapt niște baxuri cu Coca Cola sau Fanta, niște bere. Așa că, de toți banii respectivi s-au adus la bord încărcătura unui camion cu bere Peroni. Era cea mai ieftină și mai proastă de pe piața italiană, chit că la noi, acum, e văzută ca o bere de fițe. Drept pentru care, drumul pe fundul mării al cargoului Snagov, de la Genova către Suez și, mai apoi, spre strâmtoarea Bab El Mandeb, la ieșirea din Marea Roșie spre Oceanul Indian, a rămas însemnat pe vecie cu sticle goale de bere Peroni. Iar punctul culminant a fost de Crăciun, când toți marinarii au primit, de la companie, alte cinci lăzi de bere, de căciulă. Iar nea Vasile, bucăatrul și-a dat măsura valorii, beat muci, cu niscaiva oale cu sarmale, ciorbă de perișoare, piftie din picioare de porc, salată boeuf, cozonaci și alte alea necesare unei astfel de sărbători creștinești. Revelionul l-am făcut în Golful Aden, pe undeva între Mukalla – Yemen și insula Socotra, în circumstanțe identice.

Revelion în Philadelphia după două săptămâni de chin

UDREA rupe TACEREA! Mesaj pentru Laura Codruta Kovesi

Pagina 1 din 2 12