25 decembrie

Crăciun, 2020! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 25 decembrie s-au născut Carlos Castaneda, Anwar Sadat, Annie Lennox, Jairzinho, Alexandru Flechtenmacher, Ioan Alexandru, Paula Seling.

Pe 25 decembrie este Crăciunul, Nașterea Domnului, a doua sărbătoare creștină, ca importanță, după Înviere.

Am primit foarte multă corespondență. Unii dintre domniile voastre susțin că ziua de naştere a Mântutorului a fost mutată, probabil de la 11 septembrie, sau 28 martie, ca să acopere, să înlocuiască Saturnaliile şi Sol Invictus, vechi sărbători romane, cam destrăbălate, ale solstiţiului de iarnă. Sunt multe amănuntele în sprijinul afirmaţiei că Iisus s-ar fi născut primăvara sau toamna, când turmele de oi se găseau în apropierea oraşelor, în antichitate.

Vă invit să citiți, sau să recitiți, un articol al meu care a avut multe milioane de vizualizari, îmi spune un prieten de la Google. Iată: https://evz.ro/adevarata-si-originala-masa-de-craciun-din-familia-mea-horoscopul-lui-dom-profesor.html. Masa de Crăciun a bunicilor mei din anul 1937 a devenit virală pe net. Circulă de colo-colo sub diverse semnaturi, chiar eu am primit cateva in email. Nu mă supăr și ca să vedeți de ce nu mă supăr citiți articolul de anul trecut.