Deoarece răspunsul Americii la pandemia cu noul coronavirus se împarte de-a lungul liniilor partizane, o analiză Reuters poate ajuta la explicarea motivului: rata de deces în zonele democratice este triplă față de cele controlate de republicani.

Până miercuri, comitatele (zone administrativ-teritoriale) americane care au votat pentru democrata Hillary Clinton la alegerile prezidențiale din 2016, au raportat 39 de decese legate de coronavirus la 100.000 de locuitori, potrivit unei analize a datelor demografice și de sănătate publică.

În comitatele care au votat pentru republicanul Donald Trump, 13 din 100.000 de persoane au murit din cauza virusului.

Impactul inegal reflectă numărul disproporționat al maladiilor infecțioase în orașele dens populate, cu votanți democrați, cum este New York.

Zonele rurale și periferiile îndepărtate, care-i susțin în general pe republicani, nu au avut parte de un impact direct, scrie Jeruselem Post, preluat de tribuna.us.

Acest tipar nu se reduce doar la New York, epicentrul focarului american de SARS-CoV-2. Zonele democrate din 36 din 50 de state americane au raportat în mod colectiv rate de deces mai mari decât ținuturile controlate de republicani.

În Maryland, unde epidemie a ucis mai mult de 2000 de persoane, rata mortalității în suburbiile democrate din Washington este de patru ori mai mare decât în ținuturile conservatoare din Appalachian Panhandle.

În Kansas, unde au fost raportate 152 de victime, rata mortalității este de șapte ori mai mare în cele două ținuturi care au sprijinit-o pe Hillary Clinton decât în restul statului.

Dar există și excepții. Ținuturile republicane raportează o rată a mortalității mai mare în Delaware, Nebraska și South Dakota, unde boala a lovit mai ales fabricile de ambalat carnea.

Zonele republicane au fost afectate mai mult în Montana, New Hampshire, New Mexico, North Dakota și Texas. Însă ratele sunt cu mult sub media națională.

Atitudinile și comportamentul partizan reflectă diviziunea geografică.