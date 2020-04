O analiză a lui Joseph Curl pentru Washington Times.

Când se va face o analiză post-factum a modului în care presa a relatat despre COVID-19, va fi clar că acest virus nu este Ciuma Neagră – nu este nici măcar gripa într-un an prost.

SARS-CoV-2, care produce COVID-19, a ucis 56.749 americani până marți, 28 aprilie, inclusiv.

Nu este bine. Dar nu este atât de rău ca sezonul de gripă 2017-2018, când au pierit peste 80.000. Și este mult mai puțin decât țipătul de alarmă al experților din urmă cu câteva săptămâni. Mai întâi au prezis 1,7 milioane de americani morți; apoi, au refăcut modelele (de data aceasta, se pare, ținând seama mai mult de „realitate”) și au prognozat 100.000 – 240.000 de morți.

Acum, o simulare majoră bazată pe predicțiile grupului de combatere a Coronavirusului de la Casa Albă, prognozează circa 70.000 de morți până la sfârșitul lui august.

Pentru asta am închis economia Statelor Unite?

Pe măsură ce coronavirusul s-a răspândit în toată China, apoi în Europa – și apoi peste tot în lume – presa americană a anunțat cu răsuflarea tăiată cifre terifiante, aproape cu satisfacție.

Audiențele lor au explodat, bineînțeles, după ce au băgat groaza până în ultimul american, mulți dintre ei stând în casă în ultimele 40 de zile, ieșind doar să cumpere hârtie igienică, dar chiar și atunci cu masca pe față și strecurându-se tiptil de frică.

Dar iată câteva realități:

• Rata mortalității

Un studiu recent al Universității Stanford estimează rata mortalității din cauza virusului între 0,1% și 0,2%. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a estimat că rata mortalității era de 20 până la de 30 de ori mai mare și a cerut adoptarea unor politici de izolare.

Căreia dintre versiuni credeți că i-a acordat presa credit?

În New York City. epicentrul pandemiei în SUA, rata mortalității la persoanele între 18 și 45 de ani este de 0.01%, sau 10 la 100.000 de locuitori.

Persoanele cu vârste de 75 de ani și peste au totuși o rată a mortalității de 80 de ori mai mare.

Pentru copiii sub 18 anii, rata mortalității este zero la 100.000 de locuitori. Adică zero

• Sănătate și vârstă

Mai mult de jumătate de numărul de decese de COVID-19 în Europa a avut loc în aziluri de bătrâni. Cel puțin o cincime dintre decesele înregistrate în Statele Unite până acum au avut loc în aceste aziluri.

Aproape toți pacienții spitalizați pentru coronavirus în New York City aveau comorbidități, potrivit unui recent studiu:

„Fișele a 500 de pacienți spitalizați în sistemul de sănătate Northwell – care găzduiește majoritatea pacienților din țară în timpul pandemiei – arată că 94% dintre pacienți au avut mai mult de o boală, alta decât COVID-19, potrivit Journal of the American Medical Association”, a relatat Fox News.

Studiul a descoperit că 42% dintre pacienți erau supraponderali și că 53% aveau hipertensiuni, iar alții sufereau de diferite alte boli.