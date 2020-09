Vedeta a dezvăluit și cum anume s-a infectat, subliniind că îi este foarte teamă atât pentru ea, cât și pentru familia ei.

Oricine poate intra în contact cu o persoană infectată cu noul coronavirus, iar, dacă persoana în cauză nu are simptome, suntem expuși riscului infectării.

„Dragii mei, nu aș fi vrut să fac acest story, dar vreau să știți de la mine. Așa cum le știți pe cele bune, vreau să le știți și pe cele rele. Vreau să știți prin ce trec în momentul de față. Din păcate, zilele trecute am intrat în contact cu un bolnav de COVID, iar, după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros”, a spus Adelina Pestrițu, pe Instagramul său.

De asemenea, Adelina Pestrițu a menționat faptul că toată familia ei s-a testat pentru noul coronavirus, iar soțul său, Virgil, a ieșit negativ.

„N-am știut că persoana respectivă este infectată cu COVID, eu mi-am făcut testul după ce am rămas fără gust și fără miros. Mâncam o ciocolată și efectiv nu mai aveam niciun gust. Nu înțelegeam de ce simt ca și cum aș mânca hârtie. Și am venit, mi-am făcut testul, am aflat că este pozitiv. Deocamdată, starea mea de sănătate este bună, în afară de faptul că nu mai am gust și nu mai am miros. S-a testat toată familia, Zeny, bunicii…Virgil, soțul meu, a ieșit negativ.

O să vă țin la curent, pe măsură ce voi putea să comunic ceea ce se întâmplă, din păcate. Asta e, nu putem să prevedem aceste episoade din viața noastră. Protejați-vă, purtați mască și aveți mare grijă de voi. Sănătate multă!”, a spus Adelina, cu ochii în lacrimi.

„Am lipsit de pe Instagram în această seară din cauza efectelor pe care le au antibioticele asupra corpului meu. M-am simțit extrem de rău. Înțeleg că sunteți îngrijorați, însă nu este vorba despre COVID. Vă povestesc mâine când mă trezesc care este situația”, a zis Adelina, pe Instagram, liniștindu-și fanii, conform Cancan.