COVID-19 a făcut ravagii! Ce s-a descoperit în plămânii unui decedat infectat

Atunci când cercetătorul Paul Tafforeau a văzut primele sale scanări ale plămânului unui decedat de COVID-19, a crezut că a eșuat.

Paleontologul împreună cu o echipă răspândită în toată Europa a lucrat pentru a transforma un accelerator de particule din Alpii francezi într-un instrument revoluționar de scanare medicală. Oamenii de știință erau nerăbdători să capete o imagine mai bună a modului în care organele umane erau devastate de COVID-19.

„În manualele de anatomie, când vezi aşa ceva este la scară mică, toate sunt imagini frumoase desenate manual dintr-un simplu motiv: sunt interpretări artistice, pentru că nu existau imagini pentru aşa ceva”, spune Claire Walsh, cercetător postdoctoral senior la University College London (UCL). „Pentru prima dată, putem avea ceva real”.

Tafforeau și Walsh fac parte dintr-o echipă internațională cu peste 30 de cercetători care a creat un nou tip puternic de scanare cu raze X. Cu el, ei pot trece în sfârșit de la un organ uman complet la o vedere mărită a celor mai mici vase de sânge ale corpului și chiar a celulelor individuale.

De îndată ce știrile despre cazuri neobișnuite de pneumonie au început să se prelingă din China, Danny Jonigk – un patolog în boli toracice la Școala de Medicină din Hannover – și Maximilian Ackermann, un patolog la Centrul Medical Universitar Mainz, erau în alertă maximă. Ambii aveau experiență în bolile pulmonare și au știut imediat că COVID-19 este neobișnuit.

Ackermann și Jonigk au bănuit că SARS-CoV-2 ataca cumva vasele de sânge ale plămânilor. Folosind această tehnică, cei doi au comparat țesuturile persoanelor care nu au murit de COVID-19 cu cele care au murit din alte cauze. Ei au văzut imediat că printre victimele COVID-19, cele mai mici vase de sânge din plămâni au fost distorsionate și remodelate. Asta înseamnă că virusul nu a fost o boală strict respiratorie, ci una vasculară – una care ar putea afecta organele din întregul corp.

Cercetătorul pregătise și scanase lobul pulmonar stâng al unui bărbat de 54 de ani care murise din cauza COVID-19, pe care Ackermann și Jonigk îl transportaseră la Grenoble din Germania.

„Când am văzut prima imagine, în e-mailul pe care l-am trimis tuturor celor din proiect a fost să îmi cer scuze, şi le-am scris: am eșuat, nu am putut să am scanări de înaltă calitate”, spune el, şi continuă: „Tocmai le-am trimis două poze care, pentru mine, au fost proaste, dar pentru ei au fost excelente.”

Pentru Lee de la UCL, imaginile au fost uluitoare. Era o imagine la nivelul întregului organ „cu informații de un milion de ori mai mari”. A fost ca și cum cercetătorii și-ar fi petrecut viața studiind o pădure fie zburând peste ea, fie făcând drumeții de-a lungul unui traseu.

„Prima dată când am văzut rezoluția … a fost tăcere”, spune Walsh.

„Când vezi structura plămânilor oamenilor care mor de Covid, că nu arată ca plămânii – este o mare mizerie”, spune Tafforeau. Chiar și în organele sănătoase, adaugă el, scanările au dezvăluit caracteristici anatomice subtile.

Până acum, grupul a lansat scanări a cinci tipuri de organe – inima, creierul, rinichii, plămânii și splina – bazate pe organe donate de la autopsiile COVID-19 ale lui Ackermann și Jonigk din Germania și organe sănătoase „de control” de la LADAF, un Laboratorul de anatomie din Grenoble. Echipa a făcut ca datele, precum și filmele de zbor bazate pe date să fie disponibile gratuit online. Imaginile pot fi văzute pe site-ul nationalgeographic.