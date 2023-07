Cotele de TVA din UE variază de la țară la țară. Valoarea procentelor care se aplică în Europa

Într-un interviu recent, în exclusivitate pentru Digi24, ministrul Boloș a precizat că pentru reducerea prețurilor, cea mai bună soluție ar fi una mixtă: acord de reducere voluntară, dar și un act normativ care să reducă TVA. Prin aceste măsuri vom avea prețuri mai mici la o listă de alimente, printre care făină, ulei, carne, legume sau produse lactate.

Soluția a fost discutată cu premierul Marcel Ciolacu, a fost discutată și în coaliție. Încă nu s-a stabilit una viabilă.

Cotele de TVA de la 1 ianuarie 2023 în Uniunea Europeană, Elveția și Regatul Unit

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este o taxă indirectă plătită de consumatorul final pentru diverse bunuri și servicii. Acesta este colectat de către întreprinderea care vinde bunul sau serviciul.

În funcție de tipul de produs sau de serviciu, de regimul fiscal al întreprinderii și de valoarea prețului sau a serviciului, cotele de TVA aplicabile pot varia.

Statele membre ale UE, Elveția și Regatul Unit au opțiunea de a aplica rate standard sau reduse. Aceste tarife pot diferi de la o țară la alta și, de asemenea, pentru anumite categorii de produse și servicii. Există, de asemenea, cote speciale stabilite în funcție de cotele de TVA aplicate în țările UE înainte de aderarea la UE.

Cotele de TVA aplicate în țările UE

Deși TVA-ul se percepe peste tot în UE, fiecare țară își stabilește propriile cote. În tabelul de mai jos găsiți cotele aplicate în prezent.

Cotele 2023 de TVA aplicate de statele membre ale UE :

Austria AT 20 Belgia BE 21 Bulgaria BG 20 Cipru CY 19 Croaţia HR 25 Danemarca DK 25 Estonia EE 20 Finlanda FI 24 Franţa FR 20 Germania DE 19 Grecia EL 24 Irlanda IE 23 Italia IT 22 Letonia LV 21 Lituania LT 21 Luxemburg LU 16* Malta MT 18 Olanda NL 21 Polonia PL 23 Portugalia PT 23 Republica Cehă CZ 21 România RO 19 Slovacia SK 20 Slovenia SI 22 Spania ES 21 Suedia SE 25 Ungaria HU 27

Cotele de TVA 2023 aplicate în Regatul Unit

Statul

membru Codul

țării Rata

standard (%) Regatul Unit UK 20

Cotele de TVA 2023 aplicate în Elveția

Statul

membru Codul

țării Rata

standard (%) Elveția CH 7,7

NB: Aceste tarife pot varia pe parcursul anului.

Statul membru cu cea mai mică cotă de TVA în 2023 este Luxemburg, cu o cotă standard de 16%.

Ungaria este statul membru cu cea mai mare cotă de TVA în 2023, cu o cotă de drept comun de 27%.

Rata medie în UE este de aproximativ 21%.

Cotele speciale

Unele țări din UE au permisiunea să aplice cote speciale de TVA pentru furnizarea anumitor bunuri și servicii. Aceste cote speciale vizează țările din UE care le aplicau la 1 ianuarie 1991, informează site-ul europa.eu

Inițial, aceste cote au fost concepute ca măsuri tranzitorii pentru o trecere mai ușoară la normele UE în materie de TVA, în momentul intrării în vigoare a pieței unice, la 1 ianuarie 1993, urmând să fie eliminate treptat.

Există 3 tipuri de cote speciale:

Cota foarte redusă

Cota zero

Cota de tip „parking”

Cota foarte redusă

Cotele foarte reduse (mai mici de 5 %) se aplică în cazul comercializării unui număr limitat de produse și servicii, în anumite țări din UE.

Cota zero

Cota zero se aplică anumitor vânzări efectuate de unele țări din UE. Când se aplică o cotă zero, consumatorul nu trebuie să plătească TVA, dar firma dumneavoastră are totuși dreptul de a deduce TVA-ul plătit la achizițiile legate direct de vânzarea respectivă.

Cota de tip „parking” (sau cota intermediară)

Cotele de tip „parking” sunt aplicate de anumite țări din UE pentru unele furnizări de bunuri și servicii care nu figurează în Anexa III la Directiva TVA. Aceste țări sunt autorizate să continue aplicarea cotelor reduse în locul cotei standard, atâta timp cât cotele reduse nu sunt mai mici de 12 %.