Costuri de peste 200.000 de euro pentru deplasarea lui Nicușor Dan în SUA la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump

Au apărut informații privind cheltuielile deplasării președintelui Nicușor Danhttps://www.presidency.ro/ în Statele Unite ale Americii, unde acesta a participat la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace), inițiat de președintele american Donald Trump.

Potrivit răspunsului transmis de Administrația Prezidențială, costurile pentru zborul transatlantic și cazare au depășit 200.000 de euro. În această sumă nu este inclus bugetul aferent Serviciului de Protecție și Pază.

„Pentru deplasarea delegației conduse de Președintele României, Nicușor Dan, în Statele Unite ale Americii, pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace), Administrația Prezidențială a cerut oferte de la mai mulți operatori de zboruri, inclusiv de la TAROM, iar, în urma evaluării acestor oferte, a fost aleasă varianta care implica cele mai mici costuri. Președintele s-a deplasat cu un avion de dimensiuni reduse, cu 8 locuri pentru delegație”, au transmis reprezentanții Administrației Prezidențiale.

Pentru această vizită, președintele României nu a utilizat aeronava militară Spartan din flota Forțelor Aeriene Române. Administrația Prezidențială a optat pentru închirierea unui avion privat care permite zbor direct între București și Washington, D.C.

Conform informațiilor publicate, aeronava utilizată a fost un Bombardier Global 6000, model produs de compania canadiană Bombardier. Aeronava ar fi fost închiriată de la omul de afaceri Ion Țiriac.

Costul zborului a fost de aproximativ 200.000 de euro, echivalentul a circa 1 milion de lei.

Modelul Global 6000 poate parcurge aproximativ 11.000 de kilometri fără escală și este echipat cu motoare fabricate de Rolls-Royce. Capacitatea standard este de până la 14 persoane, însă aeronava utilizată ar fi fost personalizată.

Pe lângă costul zborului, Administrația Prezidențială a indicat că suma de 7.700 de euro a fost alocată pentru cazarea președintelui și a membrilor delegației.

Din delegație au făcut parte reprezentanți ai Serviciului de Comunicare, ai Protocolului, ai Serviciului Administrativ, un fotograf, un cameraman, un medic și trei consilieri prezidențiali.

Cheltuielile aferente Serviciului de Protecție și Pază nu sunt incluse în suma comunicată, acestea fiind gestionate separat de instituție.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, generalul pensionar Lucian Pahonțu s-ar fi aflat în delegația din Statele Unite.

Conform surselor citate, acesta participă frecvent la deplasările oficiale ale președintelui, atât în țară, cât și în străinătate.

Vizita în SUA a avut loc în contextul primei reuniuni a Consiliului Păcii (Board of Peace), o inițiativă lansată de Donald Trump. Evenimentul s-a desfășurat la Washington, în data de 19 februarie.

România a participat cu statut de „observator”. În prezent, nu există informații detaliate privind atribuțiile sau implicațiile concrete ale acestui statut în cadrul entității nou-înființate.

Președintele României a susținut un discurs de puțin peste două minute, în care a vorbit despre contribuția pe care România o poate avea în sprijinirea victimelor războiului din Fâșia Gaza.

În discursul său de deschidere, Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan drept „prim-ministru” al României și a afirmat că poporul român este „fantastic”.