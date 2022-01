Cosmin Savu participă la cea mai mare cursă de off-road din lume pentru amatori. „Plec într-un raliu caritabil pe coasta de vest a Africii”

După reportejele despre pandemie, despre problemele cu care se confruntă societatea românescă, dar și tot felul de anchete, Cosmin Savu a decis că este momentul să aibă și alt gen de activitate.

„Ultimii doi ani au fost mai complicați pentru călătorii, dar uşor-uşor sper să ne revenim, iar eu sunt un drumeţ nestatornic (râde). În 28 ianuarie plec într-un raliu caritabil pe coasta de vest a Africii. Propunerea mi-a venit de la doi prieteni implicaţi în proiecte comunitare: Mihai Lupu şi Graţian Mihailescu, iar decizia a fost naturală. N-am stat mult pe gânduri şi am făcut o echipă: UCaB, numele vine de la proiectele dezvoltate de companionii mei – EduNet și Urbanize Hub”, a povestit Cosmin pentru Evenimentul Zilei. Timp de aproape o lună, jurnalistul va conduce pe coasta de vest a Africii într-o misiune medicală, ducând atât echipamente necesare spitalelor din zonă, cât și dezvoltarea unor centre de jurnalism comunitar, fotografie.

„Este cea mai mare cursă de off-road din lume pentru amatori, un raliu care îmbină nu doar acţiunea, ci şi activitatea caritabilă. Plecarea este din Budapesta (organizatorul este maghiar), cu destinaţia Freetown, Sierra Leone. Se cheamă Budapest-Bamako Rally, dar întrucât în Mali sunt mari probleme cu terorismul si stabilitatea socială, finalul cursei este pe malul Atlanticului. Sunt aproape 10 mii de kilometri în 3 săptămâni, 10 state parcurse, două continente, marea Mediterană, munţii Atlas, deşertul Sahara şi zone de savană. Trecem de la -10 grade Celsius la +40 de grade. Intenția UCaB Team este de a duce o mașină de intervenție dotată cu instrumentar și echipamentul necesar în sprijinul administrației spitalelor din Freetown. Este maşină 4X4 cu care noi mergem şi o lăsăm acolo. Odată cu această misiune medicală se vor pune bazele unui suport din partea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) din România cu expertiză recunoscută internațional. Perioada asta complicată pentru omenire accentuează nevoia de acces la informații corecte și colaborare sanitară. Uite cum ne temem în România de un virus din China sau varianta lui africană…Al doilea proiect inițiat de echipa UCaB este o misiune educațională – sprijinul unor comunităţi sărace din Vestul Africii – să dezvoltăm nişte centre, să-i susţinem în diverse programe care le-ar putea fi utile: alfabetizarea digitală, cursuri de jurnalism comunitar, ateliere de fotografie, lucrul cu voluntari, managementul atragerii de resurse și punerea în valoare a potențialului lor. Să-i ajutăm să-şi folosească resursele. Iar eu voi filma. Vreau să fac un videojurnal şi la final chiar un filmuleţ cu peripeţiile şi întâlnirile noastre”, ne-a mai povestit Cosmin Savu care deja are în minte filmul cu care vrea să se reîntoarcă acasă.

Speră ca românii să se alăture în proiectul său

Chiar dacă pleacă la drum cu un targhet bine stabilit, Cosmin ne mărturisește că tot timpul este loc de mai bine, astfel că îi îndeamnă și pe alți români să-și orienteze privirea către Africa. Mai mult decât conștient de faptul că și România are problemele ei, Cosmin ne explică care a fost motivul real pentru care a ales să ajute această comunitate. „Primim des comentarii „dar noi n-avem destule probleme acasă?”. Ba, avem! Dar trăim într-o lume globală și nu are cum să nu ne pese de ce se întâmplă cu semenii noștri, oriunde ar fi. Planeta asta ne e comună, vedem ce se întâmplă cu poluarea, cu resursele administrate prost, cu dezechilibrele climatice. Par departe de noi, dar ne lovesc atunci când ne așteptăm mai puțin. Și dacă tot călătorim, de ce să n-o facem util?! Și-ți mai spun o poveste adevarată: în 1990 toată Europa iubea România (asta până la mineriade). Eram văzuți ca eroi, cei care au dat jos un regim dictatorial și încercau să ne ajute. Veneau tiruri întregi de ajutoare cu mâncare sau alte produse. Eram văzuți ca săracii Europei, dar aparțineam aceleiași lumi. Iar adevărul nu era departe – primii mei blugi adevărați i-am primit de la „ajutoare” împreună cu o scrisoare de la un copil belgian, Bodouin. Cu care am scris scrisori ani de zile, așa am învățat și puțină franceză și m-am bucurat de corespondența internațională, înainte de internet. (râde) E o lecție de umanitate și trebuie să dai înapoi atunci când poți. Voluntarii din întreaga lume au un motto: “Fă ceva bine, orice, dar FĂ!”.Așa că oricine poate veni alături de noi în proiectul ăsta sau în altele. Este un call to action! Despre ce facem acum, doritorii pot găsi informații pe site-ul ucab.world”, a concis Cosmin Savu.