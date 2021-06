Cosmin Savu, unul dintre jurnaliștii echipei „România, te iubesc!” ne-a mărturisit că principalul motiv pentru care emisiunea are în continuare succes și reușesc să aducă în prim plan adevărate probleme ale societății, este că nu se vede prea des cu ceilalți colegi: Paula Herlo, Alex Dima, Rareș Năstase, Paul Angelescu și Cristian Leonte

„Acum suntem într-o pauză între sezoane. Am făcut un team building la mare să ne adunăm mințile și să ne gândim ce să facem în sezonul următor și pot să spun că deja ne-am reapucat de treabă. Deja am început să bântuim prin țară. După atâția ani de lucrat împreună pot spune că noi ne înțelegem foarte bine tocmai pentru că ne întâlnim rar. Cheia marilor relații este să nu te sufoci și atunci cu cât ne întâlnim mai rar, cu atât ne iubim mai mult”, a povestit Cosmin Savu pentru EVZ.

Dacă la începutul pandemiei au fost detașați ca reporteri speciali pentru Știrile Pro TV, în momentul în care s-au mai relaxat din restricții au început să lucreze din nou pentru emisiunea care i-a consacrat. Din păcate, pandemia de coronavirus le-a dat mari bătăi de cap și asta nu din cauza restricțiilor, cât din simplu fapt că oficialii de la care cereau reacții și voiau răspunsuri invocau că sunt suspecți sau chiar au contactat boala, tocmai pentru a evita o întâlnire cu jurnaliștii. „A fost greu. Pentru noi a fost un sezon bun în sensul că lumea avea nevoie de conținut și voia să se uite la lucruri faine și atunci am fost apreciați. Îți dai seama ce pretext bun a fost pentru ei să fugă. Nu e glumă. Cred că am avut vreo trei, patru personaje pe care le căutam să vorbesc cu ele și îmi tușeau în telefon și îmi spuneau că nu se poate să ne vedem pentru că au Covid. A fost un pretext bun pentru ei, dar asta nu ne-a ținut de-o parte, noi am continuat să facem treaba și cred că ne-a și ieșit”, ne-a mai povestit amuzat Cosmin.

Video: Răzvan Vălcăneanțu