Pe Cosmin Savu l-am întâlnit chiar în pauza dintre sezoanele emisiunii „România, te iubesc!”. Proaspăt reîntors de pe litoralul românesc, jurnalistul de investigații ne-a mărturisit că abia așteaptă să ajungă acasă, la Sibiu, pentru a simți mirosul de munte.

„Am fost la mare cu colegii după care am mai stat câteva zile. Eu sunt un om de munte, de aceea și apreciez marea. Am fost anul acesta doar câteva zile pentru că am un proiect acasă la ai mei, la Sibiu. Am o căbănuță acolo pe care vrea să mi-o renovez vara asta, e proiectul de vară și o să stau mai mult pe munte”, a povestit Savu pentru EVZ.

În vara aceasta, jurnalistul speră să urce pe creasta munților Făgăraș și să facă tot felul de drumeții. „Nu mai sunt la fel de agil ca în tinerețe, dar îmi doresc foarte tare să mă duc pe munte. Îmi doresc să fac creasta munților Făgăraș. Cred că asta ar fi idealul pe anul ăsta. În pandemie, nemaiputând să plecăm pe afară, ne am valorizat mai mult ce aveam pe lângă și chiar avem ce să vedem”.

Cosmin speră ca mama lui să nu-l ispitească cu tot felul de bunătăți, așa cum o face de fiecare dată când ajunge la ea, și să poată să se țină de planul lui. „Mama are jumătate de congelator cu panchete pentru București lui fiisu. Restul sunt borcanele cu zacuscă. Tatăl meu, când mă duc, mă ia să-mi arate cât vin mi-a făcut anul ăsta. Cam așa e la ai mei acasă. Eu mai am un frate care este în America și din păcate el ajunge foarte rar, drept pentru care eu trebuie să mănâc și zacusca lui”, a mai povestit Cosmin pentru EVZ.

Deși nu spune niciodată NU atunci când părinții se oferă să-i umple cămara, Cosmin ne-a mărturisit că de mulți ani nu îi mai ajută la prepararea borcanelor cu zacuscă sau la vinul pe care îl așteaptă în fiecare an de la tatăl lui.

„Am motivații de fiecare dată când mă cheamă la diverse munci. Încep să scap, deși la vin spre exemplu este o activitate destul de plăcută. Mie tot timpul mi-a plăcut să mă duc la struguri să-i adun și chiar la tească acolo să gust din mustul ăla proaspăt. Vinul de pe anul ăsta, 2021, nu este, deci avem timp. Abia acum s-au format strugurii, așa că nu se știe poate ajung la cules la vie”, ne-a mai povestit amuzat Cosmin Savu.

Video: Răzvan Vălcăneanțu