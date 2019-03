Cosmin Contra a exclus un jucător de la echipa națională. Scandalul este uriaș. „Nu mai joci aici cât timp antrenez eu”

Alexandru Mitriță a fost exclus de la echipa națională, de Cosmin Contra, pentru că l-a înjurat pe „secundul” Jerry Gane, la partida pierdută de România în Suedia, scor 1-2.





Alexandru Mitriță a jucat deplorabil în meciul Suedia - România (scor 2-1) și a fost schimbat la pauză. Ulterior, selecționerul Cosmin Contra a decis să nu-l mai includă în lot pe fostul atacant al Craiovei, la confruntarea cu Insulele Feroe (4-1). Conform gsp.ro, motivul nu este legat de evoluția slabă din partida cu Suedia. De fapt, Mitriță l-a înjurat pe Jerry Gane, „secundul” echipei naționale. „Nu mai joci aici cât timp antrenez eu”, ar fi spus „Guriță”.

Gane neagă existența unui conflict cu Mitriță. „Nu a fost niciun conflict între Mitriță și mine sau între Mitriță și altcineva din staff. Nu m-a înjurat. Înainte de meciul cu Feroe, nu s-a antrenat la capacitate maximă, așa cum vrea Cosmin Contra. Nu s-a implicat 100%. E clar că a resimțit schimbarea din meciul cu Suedia, din punct de vedere mental. L-a apăsat. Plus că trebuia să lăsăm pe cineva în tribună la meciul cu Feroe”, a spus Gane la Digi Sport.

„Nu a existat niciun conflict cu selecționerul Cosmin Contra. Am fost supărat că nu am jucat bine. Mi-am dat seama că nu am avut un joc bun în prima repriză cu Suedia. Doream să rămân mai mult pe teren, poate îmi reveneam. De aceea am fost supărat. Am vorbit cu el și în avionul spre Cluj. Eu i-am explicat, el mi-a explicat. A avut dreptate. Și eu m-aș fi scos din lot. Dar de ce să nu mă mai convoace dacă joc bine la echipa de club? Dacă nu mă va chema, voi accepta. Dacă voi fi chemat, voi răspunde”, a precizat și Mitriță la Digi Sport.

