Un cunoscut actor și-a luat șase joburi pentru a-și putea cumpăra o casă în București. Denis Hanganu, actorul din serialul ”Sacrificiul”, difuzat pe Antena 1, muncește enorm pentru a-și realiza cel mai important vis al său, și anume acela de a -și cumpăra o locuință.

Actorul a absolvit UNATC, și colaborează cu 6 teatre din București, în afara rolului pe care îl are în serialul de la Antena 1.

,,Sunt actor colaborator la Teatrul Național, Teatrul Bulandra, Teatrul Metropolis, Teatrul Apropo, Teatrul Masca, Teatrul Ion Creangă. Vreau să îmi iau o casă. Eu sunt din provincie și cine e din provincie știe că, în general, asta e problema care îi paște pe toți cei care vin din afară Bucureștiului. Caut stabilitate financiară. În momentul ăsta stau cu chirie”, a recunoscut, pentru Libertatea, Denis Hanganu.

El este mulțumit când reușește să facă economie, fiind o persoană care nu face cheltuieli.

,,În clasa a IX-a, la finalul anului 2009, când am venit la București la un festival, se numea LicArt, am luat premiul cel mare și toată suma aceea de bani am împărțit-o între membrii trupei de teatru. Au fost 400 de lei, această a fost partea mea pentru rolul secundar. Nu mi-am luat nimic, pentru că, în general, sunt foarte econom, am o educație în sensul ăsta. I-am pus deoparte, mă bucurăm de ei și voiam alții”, a mărturisit actorul.

Te-ar putea interesa și: