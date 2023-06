Coșmarul unei vedete TV. Ce a aflat despre soțul său, după șase luni

Carmen Grebenișan a fost plecată timp de șase luni la Survivor România 2023, unde a reușit să se califice până în Marea Finală. Chiar dacă majoritatea telespectatorilor și a colegilor au considerat-o o concurentă puternică, realitatea ar fi fost alta.

Pe tot parcusrul emisiunii de la PRO TV, Carmen Grebenișan a crezut că soțul său, Alex Militaru, a părăsit-o și că deja a început o relație cu o altă femeia. Multă vreme s-a zvonit că acesta a fost infidel și înainte de nuntă.

A crezut că soțul său a înșelat-o

„Te lupți cu tine în momentul ăla în care îți faci toate scenariile din lume pentru că nu ai nicio informație din exterior, e un moment nealterat, ne bruiat de informații pentru că aici nu se întâmplă așa ceva (…)

Au fost niște etape super ciudate. La început, totul a fost bine, sincer îți spun. Dorul a început abia pe la o lună. Noi, stând non-stop împreună, îți ia ceva timp să îți fie dor. După o lună, am, început să mă gândesc dacă se întâmplă ceva acasă. La două luni, am început să am niște scenarii foarte ciudate și total nereale, dar acolo păreau autentice. Îmi imaginam că deja și-a refăcut viața.Nu e vorba de încredere că noi avem încredere unul în altul, doar că, pur și simplu, necomunicând ai impresia că nu te mai caută”, a spus Carmen Grebenișan la Vorbește Lumea.

După ce a ajuns înapoi în București, fosta concurentă de la Survivor România și-a dat seama că temerile sale au fost nefondate și că Alex Militaru a așteptat-o.

Carmen Grebenișan, despre problemele de sănătate

Carmen Grebenișan a mai spus că s-a confruntat cu retenția de apă la Survivor România și că fața ei era deformată.

„Ultima mea menstruație a fost pe 12 ianuarie. Da, ultima! S-a întâmplat în timpul Survivor. Noi pe data de 3 ianuarie am ajuns acolo. A fost o menstruație scurtă, mai scurtă decât de obicei. Fără dureri, fără probleme. Mă așteptam să-mi vină din nou. Nu mi-a venit! Încă nu mi-a venit nici până acum, sunt curioasă când o să-mi vină”, a scris Carmen Grebenișan, pe InstaStory.