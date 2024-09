Mită în Parlamentul de la Kiev. Deputat acuzat de corupție, descoperit în România

Corupție în Parlamentul de la Kiev. Un deputat ucrainean, anchetat în țara sa pentru că a încercat să mituiască un oficial guvernamental s-a refugiat în România.

Andriy Odarchenko, în vârstă de 45 de ani, este judecat în țara sa. Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, el ar fi încercat să plătească o mită în schimbul unor contracte de lucrări.

Andriy Odarchenko a intrat ilegal pe teritoriul României, pe 19 septembrie, prin zona Vicovu de Sus, judeţul Maramureș. Potrivit presei ucrainene, deputatul acuzat de corupție avea un pașaport valabil. După procedurile legale, Odarchenko a fost predat Inspectoratului General pentru Imigrări.

El a cerut protecţie umanitară. În baza pașaportului a primit permis de ședere temporar pe teritoriul României la Centrul IGI de la Rădăuţi.

Potrivit sursei citate, statul ucrainean nu a emis nici o alertă în legătură cu Andriy Odarchenko. Autoritățile nu au cerut extrădarea, astfel că deputatul este liber să circule pe teritoriul României.

După fuga deputatului acuzat de corupție, procurorii ucraineni au dispus confiscarea cauțiunii de aproximativ 362.547 dolari. Banii vor fi transferați în trezoreria statului. De asemenea, procurorii au cerut arestarea lui Odarchenko.

Deputatul ucrainean este judecat pentru corupție. El ar fi încercat să-l mituiască pe Mustafa Nayyem. Este vorba despre fostul șef al Agenției de Stat pentru Restaurare și Dezvoltare a Infrastructurii.

Andriy Odarchenko a oferit bani, bitcoin, în schimbul unor fonduri destinate reparației unor clădiri la Universitatea de Stat pentru Biotehnologie. Odarchenko ocupă funcția de rector la această instituție.

Faptele deputatului sunt încadrate la tentativa de dare de mită pentru care este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea între cinci și zece ani.

