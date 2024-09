International Războiul din Ucraina scade natalitatea în Rusia: 30% din populație nu vrea să aibă copii







O treime dintre ruși nu vor să aibă copii din cauza instabilității politice și economice creată de războiul din Ucraina, care a provocat o criză demografică de care nu se mai amintește din 1999, când președintele Vladimir Putin nu ajunsese încă la Kremlin.

Rusia vrea o „operațiune demografică specială”

„Trebuie să organizăm și să realizăm o altă operațiune specială. Ca și operațiunea militară specială, o operațiune demografică specială”, a declarat Nina Ostanina, șefa Comitetului de Apărare a Familiei din Duma (Camera Deputaților), pentru agenția RIA Novosti.

De câțiva ani, Rusia reușise să inverseze îmbătrânirea și, în consecință, scăderea populației sale care a urmat căderii Uniunii Sovietice, dar mai întâi coronavirusul și acum campania militară din Ucraina au agravat problema scăderii natalității.

Putin, care a acuzat țările occidentale că încurajează infertilitatea prin promovarea unui comportament moral netradițional, se confruntă cu această problemă chiar după ce a declarat 2024 Anul Familiei.

Scădere demografică accentuată

Potrivit datelor agenției naționale de statistică, Rosstat, în primele șase luni ale acestui an s-au născut 599.600 de copii, cu 16.500 mai puțini decât în ​​aceeași perioadă din 2023, cel mai scăzut indicator din 1999, adică după suspendarea plăților.

Nașterile au scăzut sub 100.000 în iunie pentru prima dată în istorie (96.600 față de 104.400 în iunie anul trecut). În plus, în prima jumătate a anului, natalitatea a fost de 8,3 la 1.000 de locuitori, când nu a scăzut sub 10% din 2019.

Rusia, cea mai mare țară din lume, are 146 de milioane de locuitori, în mare parte pentru că a acordat cetățenia sa rezidenților celor patru regiuni ucrainene anexate de Moscova în septembrie 2022. Cu toate acestea, astăzi sunt cu 296.600 de ruși mai puțini decât anul trecut.

Rușii nu mai vor să facă copii

Potrivit rezultatelor cercetării Școlii Superioare de Economie, 30,6% dintre ruși nu vor să aibă copii în acest moment. Motivul este nemulțumirea față de situația politică; problemele economice - prețurile și chiriile au crescut vertiginos - și tensiunea emoțională, aceasta din urmă direct legată de incertitudinea cu privire la viitorul țării.

Mai exact, una dintre cele mai scăzute natalități din întreaga țară se înregistrează în Sevastopol, portul din Crimeea Sevastopol care este şi baza Flotei Mării Negre și obiect al atacurilor constante cu drone ucrainene.

De când a început războiul, natalitatea nu a încetat să scadă. În 2022, s-au născut 1,3 milioane de copii; în 2023, 1,26 milioane, iar anul acesta este posibil să nu se ajungă la un milion de naşteri.

Mortalitate crescută în Rusia

Între timp, potrivit statisticilor oficiale, mortalitatea a crescut cu 4%, de la 888.7000 la 921.100 în perioada ianuarie-iunie a acestui an.

Potrivit unor cifre independente, armata rusă a suferit peste 300.000 de pierderi umane în timpul campaniei militare din Ucraina, la care trebuie adăugate sutele de mii de bărbați de vârstă militară și reproductivă care au părăsit țara pentru a fugi de război.

În luna mai, pentru următorii șase ani de mandat, președintele rus Vladimir Putin a anunțat mai multe programe sociale de reducere a nivelului sărăciei, care afectează o treime din familiile numeroase; garantarea unui minim de 33 de metri pătrați din locuințe per persoană și dublarea salariului minim la 35.000 de ruble (aproximativ 350 de euro).

Rusia suferă din cauza războiului declanșat de Putin

Totuși, după cum informa în luna august ziarul „Védomosti”, consumul de contraceptive a crescut vertiginos în primele șase luni ale acestui an la 19,3 miliarde de ruble (peste 210 milioane de dolari), maximul din ultimii cinci ani. Numai în „Wildberries”, una dintre principalele piețe electronice rusești, vânzările au crescut cu 25%.

Nici recrutarea permanentă a voluntarilor și a soldaților profesioniști nu contribuie la rata natalității în fața lipsei stringente de bărbați, fie pentru a lupta în Ucraina, fie pentru a proteja granița la Kursk.

În ultimele săptămâni, în holurile stațiilor de metrou din Moscova au apărut postări de înrolare pentru a încuraja rușii să semneze contracte profesionale, campanie care a ajuns și pe site-ul de anunțuri clasificate Avito.

În încercarea de a promova valorile tradiționale, guvernul a introdus anul acesta disciplina Viața de familie în școlile primare și gimnaziale, potrivit El Mundo.

(Traducerea: Rodezia Costea, RADOR RADIO ROMÂNIA)