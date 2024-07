International Corupție în armata rusă. Șef de stat major, arestat de FSB







Corupție în armata rusă. Ofițerii FSB din Rusia l-au reținut pe comandantul Brigăzii 83 Separate de Asalt Aerian al Gărzii, Artem Gorodilov, conform ziarului rusesc Kommersant. El este suspectat de fraudă deosebit de mare și riscă până la zece ani de închisoare, în conformitate cu codul penal rusesc.

Artem Gorodilov a avut un rol semnificativ în războiul din Ucraina, fiind sancționat de Statele Unite pentru implicarea sa. Numele său este asociat cu atrocitățile comise la Bucea, un detaliu care subliniază gravitatea acuzațiilor aduse împotriva sa.

Corupție în armata rusă. Șef de stat major, arestat de FSB

Reținerea colonelului Artem Gorodilov, comandant al unui regiment de asalt aeropurtat din armata rusă, a avut loc la Ryazan. Ulterior, el a fost transportat la Moscova și predat Departamentului Principal de Investigații Militare al Comitetului de Investigații, care se ocupă de caz. Deși detaliile specifice ale furtului și suma exactă implicată nu sunt cunoscute, conform Codului Penal rus, "suma deosebit de mare" începe de la 1 milion de ruble.

Cine este comandantul acuzat de corupția din armata rusă

Gorodilov a absolvit Școala Aeropurtată Superioară a Gărzilor Riazan, denumită în onoarea generalului armatei V.F. Margelov, precum și Academia de Arme Combinate a Forțelor Armate Ruse, care poartă numele lui M.V. Frunze. A servit în Divizia 76 Gardă de Asalt Aeropurtat Cernigov, distinsă cu Ordinul Steagul Roșu și Ordinul Suvorov. A ocupat funcția de șef de stat major, iar în 2019 a fost numit comandant al Regimentului 234 Gardă de Asalt Aerian Marea Neagră, decorat cu Ordinul Kutuzov și denumit după Alexander Nevsky.

Ororile de la Bucha

Potrivit unei investigații a The New York Times, regimentul comandat de Gorodilov a fost localizat în orașul Bucha, lângă Kiev, după ce armata rusă a invadat Ucraina în februarie 2022. Conform publicației, militarii din regimentul 234, sub comanda lui Gorodilov, au fost implicați în uciderea civililor pe strada Yablonskaya, unde au fost găsiți cei mai mulți morți din oraș. NYT a scris că aceste crime, poreclite "drumul morții", nu au fost accidentale, ci deliberate, făcând parte dintr-un plan de avansare a trupelor rusești spre Kiev. Associated Press a raportat, de asemenea, că soldații din regimentul 234 au ucis trecători la întâmplare.

În ancheta NYT, au fost identificate numele a cel puțin 22 de militari ai regimentului 234 care se aflau în Bucha, folosind indicativele de apel "Flacon", "Astra" și "Uranus". Comandantul regimentului, Gorodilov, utiliza indicativul de apel "Uranus". În aprilie 2022, după retragerea trupelor ruse de lângă Kiev, Gorodilov a fost avansat la gradul de "colonel de gardă" înainte de termen, printr-un decret al ministrului apărării al Federației Ruse.

Ulterior, a fost numit comandant al formației aeriene separate Ussuri, iar în mai a devenit comandantul celei de-a 83-a brigăzi separate de asalt aerian staționată în Ussuriysk. În 2023, Statele Unite au impus sancțiuni personale împotriva lui Gorodilov, interzicându-i intrarea în SUA.