Corpul de Control al MAI verifică contractul de închiriere al Prefecturii Capitalei, semnat în mandatul lui Toni Greblă

Corpul de Control al ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, a fost trimis la Prefectura Capitalei. MAI ar verifica legalitatea încheierii contractului de închiriere din strada Batiștei, nr. 13, clădirea în care Prefectura București își desfășoară activitatea din 2022. Contractul a fost întocmit în perioada în care Toni Greblă era prefect, potrivit unor surse din MAI.

Toni Greblă, fost judecător la Curtea Constituțională, a fost numit prefect al Capitalei pe 4 mai 2022, fiind susținut de PSD. În martie 2023, Parlamentul l-a votat ca președinte al Autorității Electorale Permanente pentru un mandat de opt ani, decizia fiind adoptată de majoritatea PSD-PNL de atunci. În februarie 2025, Parlamentul României l-a revocat din funcția de președinte al AEP. Revocarea a fost votată de 257 de parlamentari, 55 s-au împotrivit, iar 71 s-au abținut.

Revocarea lui Toni Greblă a fost determinată de prestația sa din timpul alegerilor prezidențiale din 2024. Autoritatea condusă de Greblă nu ar fi oferit răspunsuri clare privind raportările financiare ale candidaților, ceea ce a afectat transparența procesului electoral. De asemenea, Greblă a fost criticat pentru modul în care a organizat renumărarea voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale, solicitată de Curtea Constituțională înainte de decizia de anulare a scrutinului.

El a fost acuzat și de implicare în activități politice și lipsă de imparțialitate, după ce a fost fotografiat alături de persoane apropiate de AUR și de Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale. Totodată, una dintre primele sale decizii după numirea în funcția de președinte al AEP a fost să-și mărească ilegal salariul, fapt constatat de Curtea de Conturi.

Despre prezența sa lângă Călin Georgescu, la tăierea porcului, Toni Greblă a declarat la vremea respectivă că nu știa că va ajunge președintele AEP: „A participa la tăierea unui porc acum trei ani de zile, când nu ştiam că o să fie alegeri acum, nu ştiam cine pe cine susţine şi aşa mai departe, nu cred că este un eveniment. De altfel, parcă uneori suntem tradiţionalişti, ne place şi în Bucovina, şi în Moldova, şi la ţară, la bunici”