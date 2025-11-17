Justitie

Corpul de Control al MAI verifică contractul de închiriere al Prefecturii Capitalei, semnat în mandatul lui Toni Greblă

Comentează știrea
Corpul de Control al MAI verifică contractul de închiriere al Prefecturii Capitalei, semnat în mandatul lui Toni GreblăToni Greblă. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Corpul de Control al ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, a fost trimis la Prefectura Capitalei. MAI ar verifica legalitatea încheierii contractului de închiriere din strada Batiștei, nr. 13, clădirea în care Prefectura București își desfășoară activitatea din 2022. Contractul a fost întocmit în perioada în care Toni Greblă era prefect, potrivit unor surse din MAI.

Toni Greblă, fost șef al AEP, a fost revocat din funcție în februarie 2025

Toni Greblă, fost judecător la Curtea Constituțională, a fost numit prefect al Capitalei pe 4 mai 2022, fiind susținut de PSD. În martie 2023, Parlamentul l-a votat ca președinte al Autorității Electorale Permanente pentru un mandat de opt ani, decizia fiind adoptată de majoritatea PSD-PNL de atunci. În februarie 2025, Parlamentul României l-a revocat din funcția de președinte al AEP. Revocarea a fost votată de 257 de parlamentari, 55 s-au împotrivit, iar 71 s-au abținut.

Toni Greblă, fotografiat alături de Călin Georgescu, la tăierea porcului

Revocarea lui Toni Greblă a fost determinată de prestația sa din timpul alegerilor prezidențiale din 2024. Autoritatea condusă de Greblă nu ar fi oferit răspunsuri clare privind raportările financiare ale candidaților, ceea ce a afectat transparența procesului electoral. De asemenea, Greblă a fost criticat pentru modul în care a organizat renumărarea voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale, solicitată de Curtea Constituțională înainte de decizia de anulare a scrutinului.

Toni Greblă, la vila din Izvorani. Sursa foto - captură Adevărul.ro

Toni Greblă, la vila din Izvorani. Sursa foto - captură Adevărul.ro

El a fost acuzat și de implicare în activități politice și lipsă de imparțialitate, după ce a fost fotografiat alături de persoane apropiate de AUR și de Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale. Totodată, una dintre primele sale decizii după numirea în funcția de președinte al AEP a fost să-și mărească ilegal salariul, fapt constatat de Curtea de Conturi.

O nouă fraudă în România. Clienții Revolut, cei mai afectați
O nouă fraudă în România. Clienții Revolut, cei mai afectați
Procesul lui Călin Georgescu, la Curtea de Apel. Susținătorii îi cântă „Treceți batalioane române Carpații”
Procesul lui Călin Georgescu, la Curtea de Apel. Susținătorii îi cântă „Treceți batalioane române Carpații”

Despre prezența sa lângă Călin Georgescu, la tăierea porcului, Toni Greblă a declarat la vremea respectivă că nu știa că va ajunge președintele AEP: „A participa la tăierea unui porc acum trei ani de zile, când nu ştiam că o să fie alegeri acum, nu ştiam cine pe cine susţine şi aşa mai departe, nu cred că este un eveniment. De altfel, parcă uneori suntem tradiţionalişti, ne place şi în Bucovina, şi în Moldova, şi la ţară, la bunici”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:52 - Viață de lux pe spatele bărbaților. O influenceriță stă în case de lux gratis
14:42 - Roman Abramovici contestă ancheta autorităților din Jersey. Miliardarul acuză guvernul local de conspirații
14:34 - Conducerea TVR urmează să fie validată de Parlament. Angajații și-au ales reprezentanții pentru Consiliul de Administ...
14:21 - O nouă fraudă în România. Clienții Revolut, cei mai afectați
14:13 - Apple va lansa trei telefoane de top în 2026. Compania îşi va lansa anul viitor primul smartphone pliabil
14:08 - Acuzații pentru ARF și Ministerul Transporturilor privind subvențiile pentru operatorii de transport privat

HAI România!

Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale