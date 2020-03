Este imposibilă testarea fiecărui potențial pacient, dar până când autoritățile nu vor avea posibilitatea de a afla cum se răspândește infecția, cel mai bun răspuns e blocarea unor întregi zone, potrivit unui reportaj Reuters.

Italia a început cu foarte multe teste și abia apoi s-a concentrat pe un număr mai mic de potențiali bolnavi, astfel că acum nu au de procesat sute de mii de teste. Dar, pe de altă parte, autoritățile nu știu deloc ce urmează să se întâmple cu răspândirea virusului chinezesc și încearcă să limiteze circulația întregii populații pentru a stăvili boala. Până și Papa Francisc, care suferă o răceală și a dat binecuvântarea de duminica trecută prin internet, se simte încarcerat în bibliotecă.

În Coreea de Sud, autoritățile au avut o altă abordare a epidemiei, comparabilă ca dimensiuni. Au testat sute de mii de persoane și au ținut o evidență strictă a cazurilor, folosind telefoanele mobile și sateliți.

Ambele țări au avut primul caz de infecție la sfârșitul lunii ianuarie. Coreea de Sud are 67 de morți la circa 8.000 de cazuri confirmate, dar a testat 222.000 de persoane. Italia are 1016 morți, peste 15.000 de cazuri confirmate, dar a testat doar circa 73.000 de persoane.

Epidemiologii spun că nu este posibilă o comparație directă între aceste cifre, dar ceva este evident: testarea agresivă și susținută este o armă puternică în lupta contra acestui virus.

Jeremy Konyndyk, de la Centrul pentru Dezvoltare Globală din Washington, spune că testarea extensivă poate da autorităților unei țări imaginea exactă a dimensiunilor epidemiei. Când testarea este limitată, a adăugat acesta, autoritățile sunt nevoite să impună restricții drastice de circulație.

„Sunt inconfortabil cu impunerea unor restricții de circulație foarte dure”, a mai spus el, adăugând că „asta a făcut China, dar acolo acest lucru este posibil” (din cauza regimului politic nedemocratic – n. red.).

Epidemie și democrație

Însă țări democratice precum Italia și Coreea de Sud sunt studii de caz folositoare pentru alte țări, care trebuie acum să-și pună la punct sistemul de testare, fiind cu câteva săptămâni în urmă în răspândirea epidemiei. De exemplu, Japonia și Statele Unite nu știu încă adevărata extindere a epidemiei, iar Germania nu se confruntă cu o problemă a testării, în ciuda avertismentelor cancelarului Angela Merkel, potrivit căreia circa 60-70% din populație va fi infectată.

Coreea de Sud are populația doar cu puțin mai mică decât Italia, dar are deja 29.000 de oameni în auto-izolare. Au fost închise anumite instituții și un complex de apartamente lovit mai dur de epidemie, dar nu are regiuni întregi blocate.

Seulul a explicat că s-a bazat pe experiența căpătată la epidemia de MERS, din 2015, și a făcut astfel încât o cantitatte cât mai mare de informații să ajungă la public. Așa că a lansat o operațiune de testare foarte amplă, care a inclus oameni cu semne de boală încă vagi sau chiar care nu prezentau simptome, dar erau susceptibili a infecta multe persoane.

Astfel, autoritățile au avut de la început acces la o mulțime de date, de la imaginile de pe camerele de supraveghere și datele GPS ale telefoanelor și mașinilor până la datele cardurilor bancare și alte date personale ale celor confirmați ca infectați cu virusul chinezesc. Apoi aceste informații au fost făcute publice, pentru ca oricine care a știut că s-a întâlnit cu aceste persoane să poată să-și facă testele.

În plus, aceste informații au ajutat spitalele să-și dozeze numărul de cazuri primite. Persoanele depistate cu coronavirus au fost plasate în autoizolare și monitorizate de la distanță prin aplicații de smartphone, sau verificate periodic prin telefon, înainte ca un pat de spital să devină disponibil. În momentul în care un pat devine disponibil, autoritățile îl transportă pe bolnav la spital, în condiții de siguranță, apoi este tratat în camere perfect etanșe.

Răspunsul Coreei de Sud la epidemia de Covid-19 nu este perfect, având în vedere că, deși au fost testate peste 209.000 de persoane, pentru 18.000 dintre acestea încă nu există rezultatele. Și chiar dacă rata de îmbolnăvire a scăzut față de vârful de la mijlocul lunii februarie, marele test este depistarea și izolarea zonelor critice. Coreea de Sud nu are suficiente măști de protecție, care au fost raționalizate, și încearcă acum să angajeze mai mult personal calificat în derularea testelor și întocmirea de hărți.

Viața privată, sacrificată

Te-ar putea interesa și: