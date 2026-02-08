Monden

Cornel Palade a pierdut banii de pâine, ultimii rămași în casă, dar Dumnezeu l-a salvat

Cornel Palade a pierdut banii de pâine, ultimii rămași în casă, dar Dumnezeu l-a salvat
Cornel Palade a povestit cât de greu i-a fost în copilărie, mai ales într-o anumită zi când a pierdut banii de pâine. Nu de alta, dar părinții lui nu erau tocmai bogați.

Cornel Palade, moment de cumpănă

Copilăria actorului nu a fost tocmai ușoară. Acesta a povestit că nu prea aveau bani, drept urmare și fiecare leu conta. ”De exemplu m-a trimis tata odată, mi-a dat 25 de lei să iau pâine. Stăteam la țară, am copilarit la țară. La țară unde nu am avut lumină până târziu, când vedeam câte o mașină care trecea câteodată pe acolo și noi toți copii alergam să vedem a șaptea minune a lumii.

Și pe drum nu știu ce am făcut. Am pierdut banii. Am ajuns la magazin, i-am spus vânzătorului să îmi dea două pâini, am băgat mâna în buzunar nu am mai găsit banii”, a povestit artistul.

”A fost o dramă în sufletul meu”

Acela a fost de altfel și momentul în care s-a instalat panica. ”A fost o dramă în sufletul meu, pentru că între rușinea iresposabilității mele între a putea controla cei 25 de lei care știam că sunt niște bani foarte mulți în casă la mine, acești 25 de lei. Nu cred că mai avea alții tata și ce am să îi spun tatei că unde sunt banii? Că sunt un fraier, un căscat”, a mai spus Cornel Palade.

Dumnezeu l-a salvat

Însă pe drum i-a ieșit în cale și salvarea. ”Și mă întorceam plângând acasă și mă întâlnescu părintele, Dumnezeu să-l ierte. Și mă întreabă, Corneluș, de ce plângi. Și mi-a fost rusine să îi spun că am fost prost și am pierdut banii. Și m-a întrebat ”ce ai pierdut?”. Și i-am spus de bani. Și-mi spune: i-am găsit eu și a scos 25 de lei din buzunar și mi i-a dat.

Nu erau ăia pe care i-am pierdut că ăștia erau noi. M-am uitat la ei și i-am zis că nu pe ăștia i-am pierdut. Și el mi-a spus că Dumnezeu i-a făcut noi. Viața e cu empatie, cu vobrație la suferința celuilat”, a explicat actorul.

