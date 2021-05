„M-ai scos din liniștea casei care s-a așternut peste mine, cu voia mea, evident. Am tras așa, un lințoliu de liniște”, i-a mărturisit Ivanciuc lui Mirel Curea, adăugând că s-a „decablat” în mod voit și conștient de la tot ce înseamnă viață socială.

„M-am „decablat”. Am considerat că este absolut inutil ca vocea mea să se mai audă. Am promis că voi face acest gest, mă voi retrage definitiv și total și irevocabil. N-am nici măcar cont de Facebook. Consider că este frivol din partea mea și conform principiilor mele să mai bat toaca, pentru că este oricum inutil orice aș spune.

Este un fond de zgomot atât de puternic, este atât de disonant tot ce se aude în jurul nostru și al meu, încât consider că este total inadecvat și inutil orice părere aș avea și mi-aș da-o despre ceea ce se întâmplă în țara noastră și în lume”, a declarat Cornel Ivanciuc, în emidiunea „Dosare de presă”.