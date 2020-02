În mailul respectiv, ministrul Victor Costache i-a trimis lui Andrei Baciu niște documente pe care secretarul de stat trebuie să le păstreze doar pentru el și încă o persoană. Controversele care au apărut în jurul acestui mail sunt extrem de numeroase, însă un detaliu incendiar a atras atenția tuturor: al doi-lea destinatar al mail-ului este cineva denumit „Iubi”.

Iată că duminică „Iubi” a decis să facă lumină în acest caz, postând pe un masaj pe rețele sociale.

„Iubi” nu este nimeni alta decât Lavinia Coțofană, judecătoarea exclusă din magistratură.

În mesajul său, Lavinia Coțofană susține că mailul ministrului Costache este buclucaș și auto-denunțător al conflictului de interese și „al agendei ascunse ale ministrului Costache.

Redăm postarea Laviniei Coțofană

„Pentru că una dintre jurnalistele mele favorite, Denise Rifai, și pentru că și alți ziariști s-au întrebat cine este ”A Iubi – Lavi” din mail-ul buclucaș și autodenunțător al conflictului de interese și agendei ascunse ale ministrului Costache fac următoarele precizări: în contextul în care PM Ludovic Orban a pus sub semnul întrebării veridicitatea celor apărute în spațiul public, am prezentat în spiritul avertizării în interes public, în emisiunea Adrianei Nedelea, la Libertatea, mail-urile primite de la ministrul Polisano, mail-uri care au și fost fotografiate cu respectiva ocazie ca suport probator al informațiilor publicate. Întrucât laptopul Macbook Air aparține soțului meu, acesta mă are trecută în contactele sale ca ”A Iubi – Lavi”, adresa mea de email fiind cea cunoscută ! Către orice alt destinatar, titulatura emailului meu apare ca: Lavinia Coțofană.

Sincer, dezamăgirea pe care se pare că o provoacă unei anumite părți a presei că nu pot specula ticălos vreun ”sexgate”, mă lasă rece…

Solicit doar, celor care se cred jurnaliști de investigații, să înțeleagă că doar credința lor nu îi îmbunătățește profesional… În rest, multă sănătate și o duminică liniștită ! Iar ție Denise Rifai cordiale salutări și aprecierea mea sinceră …