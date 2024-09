Coreea de Sud ripostează în războiul deșeurilor. Seulul amenință cu lovituri militare

Coreea de Sud amenință că va riposta militar dacă vecinii săi comuniști vor continua să lanseze baloane cu gunoi. Regimul nord-coreean a lansat cître sud câteva mii de baloane încărcate cu deșeuri, în ultimele luni.

Phenianul susține că trimite deșeuri ca replică la baloanele cu materiale de propagandă lansate de militanții anticomuniști din Sud. baloanele cu deșeuri au perturbat traficul aerian și au provocat invendii, în anumite zone.

Începând cu luna mai, nord-coreenii au lansat peste 5.500 de baloane încărcate cu gunoi. Deși nu reprezintă un pericol pentru Coreea de Sud, baloanele au perturbat traficul aerian, iar în anumite locuri au provocat incendii. Unele deșeuri au atins și sediile unor instituții ale statului.

Oficialii din Sud au anunțat că vor lua „măsuri militare decisive”, dacă baloanele cu deşeuri lansate din Nord vor face victime. O declarație a fost făcută de Lee Sung-joon. Acesta este un membru al statului-major interarme de la Seul, conform AFP.

Majoritatea baloanelor din Coreea de Nord conţin deşeuri menajere. Acestea nu reprezintă un mare pericol, însă în Coreea de Sud s-au manifestat îngrijorări. O parte dintre baloane au provocat incendii.

Drept urmare, oficialul de la Seul a precizat că sud-coreenii vor riposta dacă baloanele „reprezintă o ameninţare serioasă pentru securitate sau dacă se consideră că au depăşit o linie roşie”. El a precizat că limita ar fi un eventual deces provocat de baloane.

Oficialul din Coreea de Sud nu a dat detalii despre măsurile la care se referă. Lee Sung-joon a precizat că armata de la Seul monitorizează situația și este pregătită să intervină, în caz de necesitate. Practic asistăm la un adevărat război al gunoiului.

El a făcut aeste comentarii după câteva ore după ce un nou val de baloane au perturbat traficul aerian de pe aeroportul Incheon de lângă capitala sud-coreeană.

출근시간 인천 부평구에 떨어지는 북한 오물 풍선

North Korean garbage balloon lands in the middle of Seoul in the morning

출처: 에펨코리아 Daughtry pic.twitter.com/G6izDDp1gR

— Sane Hatter (@sane_hatter) September 23, 2024