Coreea de Sud limitează vânzarea sacilor de gunoi, după ce temerile legate de petrol au declanșat cumpărături masive

Mai multe magazine din Coreea de Sud au început să raționalizeze vânzarea sacilor de gunoi încă de la finalul lunii martie, pe fondul îngrijorărilor generate de evoluțiile din Orientul Mijlociu și impactul acestora asupra pieței petrolului. Situația a dus la o creștere bruscă a cererii, alimentată în principal de temerile legate de o posibilă penurie, potrivit Le Figaro. Kim Sung-whan, ministrul Energiei din Coreea de Sud, le-a transmis cetățenilor că nu ar trebui să aibă motive de îngrijorare în acest sens.

În Seul, autoritățile au raportat că vânzările zilnice de saci de gunoi au crescut de aproximativ cinci ori la sfârșitul lunii martie, semn că populația a început să își facă stocuri. Fenomenul nu s-a limitat la capitală, fiind vizibil la nivel național.

Marile lanțuri de retail au înregistrat creșteri spectaculoase ale vânzărilor în ultima săptămână a lunii. Potrivit presei locale, acestea au urcat cu peste 200% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce a pus presiune pe stocurile disponibile în magazine.

Explicația pentru această situație ține și de modul în care este organizată gestionarea deșeurilor în Coreea de Sud. Spre deosebire de alte țări, doar sacii oficiali, aprobați de autorități, pot fi folosiți pentru gunoiul menajer, iar taxa de colectare este inclusă în prețul acestora.

Sistemul limitează flexibilitatea aprovizionării, deoarece magazinele sunt obligate să cumpere sacii direct de la autorități și nu pot achiziționa cantități mari prin rețelele obișnuite de distribuție.

În ciuda panicii din magazine, oficialii dau asigurări că nu există motive reale de îngrijorare.

„Nu este nevoie să vă faceţi griji cu privire la aprovizionarea cu saci de gunoi standard”, a declarat ministrul Energiei, Kim Sung-whan.

Acesta a adăugat că țara dispune de suficiente resurse pentru producție și că nu vor exista probleme de aprovizionare mai mult de un an. În același timp, autoritățile au transmis că există soluții de rezervă în cazul unor eventuale blocaje.

„Nu vă veţi afla niciodată într-o situaţie în care sunteţi obligaţi să vă depozitaţi deşeurile acasă”, a mai declarat oficialul, adăugând că, dacă va fi necesar, guvernul va permite utilizarea pungilor obișnuite pentru eliminarea deșeurilor.

Administrația din Seul a anunțat că dispune deja de stocuri suficiente pentru aproximativ patru luni, ceea ce reduce semnificativ riscul unei crize reale. Potrivit autorităților, golirea rafturilor din magazine a fost cauzată în principal de cumpărăturile excesive ale populației, nu de lipsa efectivă a produselor.