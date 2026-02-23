Coreea de Sud cere ambasadei Federației Ruse să înlăture bannerul cu „Victoria va fi a noastră”

Ministerul de Externe al Coreei de Sud a anunțat că a cerut ambasadei Federației Ruse din Seul să îndepărteze un banner de mari dimensiuni instalat pe clădirea misiunii diplomatice, potrivit Reuters.

Demersul vine cu puțin timp înainte de marcarea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul de Externe de la Seul, bannerul, cu o lungime de aproximativ 15 metri, este realizat în culorile drapelului rus și conține mesajul în limba rusă: „Victoria va fi a noastră”.

Acesta a fost montat pe zidul exterior al Ambasadei Federației Ruse din capitala sud-coreeană, într-o zonă centrală a orașului.

Instituția sud-coreeană a precizat, într-un comunicat, că și-a exprimat preocupările către reprezentanța diplomatică rusă. Ministerul nu a clarificat dacă a primit un răspuns oficial din partea ambasadei.

Bannerul a rămas instalat și în cursul zilei de luni.

În declarația publică, Ministerul de Externe al Coreei de Sud a reafirmat poziția oficială a guvernului privind conflictul din Ucraina.

Instituția a subliniat că „invazia Rusiei în Ucraina este ilegală”.

Totodată, ministerul a făcut referire la cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord, afirmând că aceasta „ar trebui să înceteze”.

În comunicat, cooperarea este descrisă drept „o amenințare gravă la adresa securității Coreei de Sud” și „o încălcare a Cartei ONU și a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU”.

Declarația vine în contextul unor relatări recente din presă privind rolul militarilor nord-coreeni în sprijinul Rusiei. La începutul acestei luni, ambasadorul rus la Seul, Georgy Zinoviev, a lăudat, potrivit unor informații media, ceea ce a descris drept contribuția trupelor nord-coreene în luptele din regiunea Kursk.

Conform unor surse sud-coreene, ucrainene și occidentale, Phenianul ar fi trimis aproximativ 14.000 de soldați pentru a lupta alături de forțele ruse. Aceleași surse estimează că peste 6.000 dintre aceștia ar fi fost uciși.

Ambasada rusă din Seul nu a putut fi contactată imediat pentru un punct de vedere. Un mesaj vocal automat a indicat faptul că reprezentanța diplomatică a fost închisă luni, din cauza unei sărbători legale.

Situația bannerului și eventualele reacții oficiale ale părții ruse nu au fost comunicate până la momentul publicării.

Incidentul are loc într-o perioadă în care relațiile dintre Seul și Moscova sunt marcate de evoluțiile conflictului din Ucraina și de îngrijorările privind cooperarea militară ruso-nord-coreeană.

Autoritățile sud-coreene au exprimat în repetate rânduri preocupări legate de impactul acestei cooperări asupra securității regionale.

Ministerul de Externe sud-coreean nu a oferit detalii suplimentare privind eventuale măsuri diplomatice ulterioare.