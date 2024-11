Coreea de Nord se ține de cuvânt: exerciții cu rachete balistice în ziua alegerilor din SUA

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acţiune spre estul mării. Oficialii de la Seul au confirmat că proiectilele au zburat pe o distanță de aproximativ 400 de kilometri. Intenția de a face astfel de teste în ziua alegerilor din SUA fusese dezvăluită de Coreea de Sud în urmă cu o săptămână.

Rachetele nord-coreene s-au prăbușit în afara zonei exclusive a Japoniei fără a provoca pagube materiale. Noile exerciții militare au loc la câteva zile după ce armata comunistă a făcut un test cu o rachetă balistică intercontinentală.

Armata nord-coreeană a tras mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, în cursul unor exerciții militare. Coreea de Nord efectuează periodic astfel de exerciții demonstrative în zonă. Lansările de proiectile au fost monitorizate de armata sud-coreeană care a emis un raport. Potirvit informațiilor prezentate de oficialii din Seul, proiectilele au zburat 400 km.

Demonstraţiile militare ale regimului comunist vin cu câteva ore înainte de înainte de alegerile prezidenţiale din SUA. În urmă cu câteva zile Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică intercontinentală, ceea ce a determinat un exerciţiu cu bombardierul B-1B condus de SUA. Phenianul a catalogat manevrele americane drept provocări, conform AP.

Şeful de Stat Major al Coreei de Sud a declarat că rachetele au căzut în vecinătatea apelor exclusive ale Japonia. Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a declarat că în urma acestor exerciții nu au fost raportate pagube imediate. Agenţia de informaţii militare din Coreea de Sud a declarat săptămâna trecută că statul comunist a finalizat probabil pregătirile pentru cel de-al şaptelea test nuclear.

North Korea flexed its military muscle with the test of a huge new solid-fuel intercontinental ballistic missile dubbed Hwasong-19, amid international uproar over its troops deployed to aid Russia in Ukraine https://t.co/TBEjulO4TR pic.twitter.com/JzYk0wTSMs

— Reuters (@Reuters) November 1, 2024