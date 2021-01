Corabia. Rareș Bogdan vs. Voiculescu. Europarlamentarul și prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bodan, îl critică pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, (USR-PLUS) pentru lipsa reacției în cazul Corabia. El spune că la fel de acid va fi în cazul tuturor miniștrilor din Guvernul Câțu, când va constata o greșeală, indiferent din ce partid vor fi aceștia.

„Nu am nicio intenție de a ma certa cu cineva, cu atât mai puțin cu Vlad, am încercat sa fiu cât se poate de civilizat, prietenos și constructiv. Doresc doar sa nu eșuăm.

Sa răspundem la Așteptările imense ale oamenilor mințiți și dezamăgiți in ultimii 75 de ani, adică de 3 generații. Ce puteai să faci în plus, Vlad? Am sa îți spun cu decenta și prietenie.

Nu să trimiți potera, firește! (….nefericit răspuns!) Ci să ieși public și să-i ceri primarului din Corabia să-l demită urgent pe șeful Spitalului Orășenesc. Să ceri tu, prietene, să-și dea demisia, dacă mai are un dram de onoare acel medic.

Corabia. Rareș Bogdan vs. Vlad Voiculescu: Atitudinea personalului spitalului este consecința neimplicării directorului în a schimba mentalitatea toxică a angajaților

Ce vină are directorul, mă vei întreba, probabil, pentru indolența crasa a personalului medical? Îți spun acum: atitudinea personalului spitalului este consecința neimplicării directorului în a schimba mentalitatea toxică a angajaților. Șeful unității dă tonul! Iar tonul face muzica.

Dacă pacienții sunt considerați mărfuri, nefericiți fără noroc, anonimi pe care nu-i plânge nimeni, este și vina șefului unui spital! Aici banii, resursele, dotările nu au nicio legătură. Aici e vorba de indolență, de lasă-mă să te las, de lasă că merge și-așa. Știu, trebuie respectată legea. Dacă nu e bună, schimb-o! Cere urgent schimbarea ei. Avem majoritate PNL-USR-Plus-UDMR/Minorități exact pentru a corecta nenorocirile care au putrezit speranța oamenilor, i-au alungat din România, i-au înnebunit.

Sunt convins chiar ca in fata umor propuneri corecte, vom avea și sprijinul altor parlamentari, indiferent de partid.

Ce puteai să faci în secunda 2 după ce ai privit acele imagini înfiorătoare? Nu să dispui un control al DSP pe un caz punctual, ci să te întrebi ce a dus la acest caz punctual, care nu mi se pare că este o excepție. Din contra. Nesimțirea nu e o excepție, ci o atitudine in aceasta țara. Trebuia să trimiți Corpul de control al ministrului pentru o evaluare de fond. Fondul problemei trebuie verificat.

Scandalul Corabia. Rareș Bogdan vs. Voiculescu: la fel voi acționa și in cazul unor colegi de-ai lui Vlad din Cabinetul Citu

Adică: există proceduri de primire și pentru triajul pacienților, de evaluare, internare etc? Există un management al calității în spitalul acela, sau e doar o glumă de care râd toți, în zilele de leafă? Există un responsabil de urmărire a actului medical? Toate astea rezultă la un control de fond. Nu știai? Ei, acum știi! Spor! Am încredere ca vei face treaba buna.

Ca sa fie extrem de clar, la fel voi acționa și in cazul unor colegi de-ai lui Vlad din Cabinetul Citu. Indiferent de partid. Inclusiv PNL, adică partidul din care fac parte. Tocmai pentru ca am tăcut și am vorbit între noi timp de 1 an, fără a ieși prea mult in spațiul public am ajuns unde am ajuns dupa ultimul an de guvernare liberală. Nu am spus și nu am atras atentia suficient de puternic atunci când lucrurile, au derapat, au dezamăgit, nu au mers sau au fost abordate superficial sau greșit.

Va asigur ca nici eu, nici alți colegi nu vom mai face greșeală de a tăcea pentru liniștea cuiva sau a unora. Vom vorbi și vom corecta, pentru a nu dezamagi! Cetățenii României sunt singurii care contează. Cetățenii și Țara aceasta. Atât”, a scris marți pe pagina sa de Facebook, Rareș Bogdan.

Măsuri „dure” luate în cazul Corabia

În urma scandalului mediatic, medicul de gardă a primit amendă contravenţională în valoare de 6.000 lei pentru „refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient de către un medic din cadrul UPU sau CPU”, asistenta medicală – 3.000 lei pentru „nerespectarea precauţiunilor universale şi a protocoalelor de lucru de către personalul medical şi auxiliar”, iar unitatea sanitară a fost sancţionată cu avertisment.