Povestea surorilor „copy/paste/paste!”. Un tablou a prevestit nașterea tripletelor care au lăsat Beiușul cu gura căscată!

În 8 iulie 1997, la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie din Oradea, veneau pe lume trei fete, triplete. Alexandra, Iulia și Oana Nicolae sunt din orașul Beiușși au, acum, 21 de ani, iar până la vârsta de 18 ani au fost nedespărțite. Viața s-a împletit pentru ele, din trei destine, într-unul. Identice fiind, lumea le mai încurca între ele, iar tripletele au știut cum să „profi te” de abilitățile lor de a se impersona una pe cealaltă.





Când erau mici își doreau să devină actrițe, dar a rămas doar un vis al copilăriei. Oana a terminat Facultatea de Jurnalism la Cluj-Napoca, iar în prezent profesează în domeniu, la București. Celelalte două surori au rămas mai aproape de casă, urmând facultatea la Oradea. Iulia este studentă la Facultatea de Drept, iar Alexandra studiază științele economice. „Cu toate că am rămas în Oradea, nu am vrut să stăm împreună. Fiecare și-a văzut de drumul ei în viață, dar nu putem nega faptul că există o conexiune, un al șaselea simț pe care doar noi între noi îl avem”, a povestit Alexandra.

Doctorul a poftit toți pacienții în salon, să vadă ecografia cu tripleți

În luna decembrie a anului 1996, după o serie de simptome premergătoare unei sarcini, Ioana Nicolae, atunci în vârstă de 25 de ani, mergea la un cabinet medical pentru o consultație de rutină. A aflat, în urma unor analize, că este însărcinată, dar nu era o sarcină obișnuită. „Doctorul mi-a spus că sunt însărcinată în șase săptămâni și că voi avea gemeni. M-a sfătuit, însă, să revin pentru o nouă consultație după sărbătorile de iarnă, ca să vadă evoluția, deoarece îmi spunea că există cazuri în care unul dintre copii se resoarbe și rămâne unul singur”, a povestit femeia. Așa a și făcut. Astfel că, după sărbători, în ianuarie 1997, s-a prezentat la cabinet pentru un nou control. „Era a zecea săptămână de sarcină. Doctorul a început consultația făcând ecografia, dar nu zicea nimic, ci doar se uita. La un moment dat zice: «Să știi că este o problemă.» Eu am întrebat: A rămas doar unul? «Nu», zice el, «Sunt trei!»”. Mama a avut un șoc când a aflat această veste. Și nu i s-a spus doar că va avea tripleți, ci și că aceștia nu vor fi identici, pentru că fiecare era în săculețul lui. „Doctorul îmi tot arăta pe ecograf, după care a ieșit afară și a zis doamnelor care așteptau pentru consultație: «Hai deți să vedeți! Doamna are tripleți! Sarcină trigemelară»”. Surpriza a fost atât de mare încât în sufletul ei erau tot felul de stări. Pe de o parte era bucuria imensă, iar de cealaltă parte o serie de întrebări fără răspuns. Nu știa cum vor reacționa părinții și soțul ei. „Am rămas fără cuvinte, dar mă consolam mereu zicând că, dacă tot sunt trei, măcar să nu fie toate fete”, a adăugat Daniel, tatăl tripletelor. „Eu eram tânără și inconștientă cred, însă fără frică și mereu cu credință în Dumnezeu. Am știut încă din prima clipă că toate trei vor fi bine, sănătoase”, a continuat mama.

8 iulie 1997

Începând cu luna a cincea de sarcină, Ioana a stat doar în spital, sub atenta supraveghere a medicilor, iar la opt luni și o săptămână, în noaptea de 8 iulie, a născut. „În ziua aceea, totul era deja scăpat de sub control, analizele erau foarte proaste, rinichii nu mai funcționau bine, astfel că mi-au făcut o injecție ca să elimin apa. Doctorul era pregătit, știa că în acea zi se va întâmpla. Noaptea, pe la ora 11, s-a rupt apa și m-au dus în sala de operație”. Când s-a trezit a aflat că are trei fetițe perfect sănătoase, două cu greutatea de 2.350 kg și una de 2.150 kg. „Cea mică era Oana. Am mai stat în spital cam o lună. Au fost ținute în incubator până au ajuns la greutatea standard de 3 kg”. După naștere, cu toate că operația a decurs bine, nu a fost totul roz. „Din a cincea zi de la naștere am început să fac febră mare și nu știam de ce. Îmi făceau algocalmin intravenos. Zilele acelea după naștere m-au copleșit. Pot să spun că am avut mult curaj, chiar de la aflarea veștii. Ceea ce mi s-a întâmplat a fost o binecuvântare de la Dumnezeu, miracolul vieții care ne amintește că nu suntem singuri, că putem răbda orice chiar și în cele mai întunecate zile”.

Străbunicul a prezis venirea lor pe lume

Destinul a încercat de mai multe ori să le transmită anumite semne părinților celor trei fete cu privire la minunea ce urma să li se întâmple. Mama lor era încă studentă în momentul în care o colegă de cămin i-a spus că va avea trei copii:

