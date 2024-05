Social Copil ucis în accident. Când se va face dreptate lui Marius Donos? Video







Marius Donos, un adolescent de 14 ani din satul Chiştelniţa raionul Teleneşti, a fost ucis într-un teribil accident rutier cu mai bine de două luni în urmă. Prietenul său a scăpat viu, dar s-au ales cu sechele. Părinţii lui Marius, care vin aproape zilnic la locul accidentului, se tem că dosarul ar putea fi muşamalizat şi cei care le-au omorât copilul ar putea scăpa nepedepsiţi.

Oamenii au făcut propria lor investigaţie şi consideră că adevărul, în mare parte, a fost ascuns.

Deşi nu a fost ţinut nicio oră în arest, şoferul care s-ar face vinovat de comiterea accidentului nu a încercat, cel puţin, să-şi ceară iertare de la soţii Donos.

„Să-l creşti până la 14 ani şi să ţi-l ucidă...”, nu-şi poate stăpâni lacrimile tatăl victimei.

Copil ucis în accident. Voia să-şi facă un ban al său

16 martie, zi de sâmbătă. Ca în orice familie de gospodari din satele moldoveneşti, Marius, la vârsta sa, era învăţat să facă treburile pe lângă casă, fiind un ajutor de nădejde al părinţilor. În acea zi a luat căruţa tatălui, ştiind bine să mânuiască calul, şi a plecat împreună cu Marin, bunul său prieten şi coleg de clasă, în satul vecin Scoreni.

În Scoreni locuieşte bunica lui Marius. Femeia l-a rugat să vină să o ajute să facă curăţenie în curte. Ea i-a promis că-i va ceda nişte metal uzat, ca să câştige un ban.

Copiii au vrut să predea metalul la un punct de colectare din Chiştelniţa. Dar era sâmbătă seară şi nu au găsit pe nimeni acolo. Au lăsat metalul şi au pornit înapoi la Scoreni, urmând să rămână pe noapte la bunica.

Un BMW a intrat în căruţă

Drumul care duce la Scoreni a fost renovat nu demult, după standarde moderne. Pe marginea şoselei au fost instalate parapete din metal. Nu lipsec nici indicatoarele, inclusiv pentru restricţii de viteză.

Accidentul a avut loc după o curbă, pe o porţiune de drum unde viteza era limitată la cel mult 50 de km/oră. Impactul a fost atât de puternic, încât unul din copii a fost aruncat peste parapet, la patru metri, în nişte tufari. Marius s-a lovit cu capul de parapet, decedând pe loc.

Căruţa a fost făcută ţăndări. Din înregistrările video făcute de martorii oculari se vâd aşchii din lemn şi din plastic înşirate pe o porţiune de drum de cca 200 de metri. La o margine de carosabil se vede ce a mai rămas din căruţă – osia şi două roţi. Într-o parte stă calul.

Apoi se vede şi automobilul avariat.

Experţii susţin că dacă ar fi fost repectat regimul de viteză, şoferul ar fi reuşit să reacţioneze. Iar dacă nu reuşea, impactul nu era atât de puternic.

„M-au impus să-mi caut maşină să-mi duc copilul la morgă”

Olga Donos, mama lui Marius, vine aproape în fiecare zi la locul unde i-a fost omrât fiul. Mângâie fotografie de pe cruce. Se uită la chipul fiului, îl salută, apoi îi povesteşte ultimele noutăţi de acasă. Iar la plecare îşi ia rămas bun şi spune când va veni din nou.

Femeia îşi aminteşte printre lacrimi de seara de 16 martie. „Soţul era plecat la lucru. M-a sunat o rudă şi m-a întrebat dacă Marius este acasă. Apoi mi-a spus că este un accident cu o căruţă pe drumul care duce la Scoreni. Şi că este un mort. Nu ştiu cum am ajuns acolo. Până în ultima clipă am crezut că Marius e viu.

L-am văzut întins la pământ. M-am aşezat jos, l-am luat în braţe, îl legănam. Nu-mi amintesc dacă plângeam. Aşa am stat mai mult de o oră. Nu s-a apropiat nimeni de noi. În cele din urmă, m-am apropiat eu de o femeie în haine de poliţist. Am întrebat-o ce să fac. Aceasta mi-a răspuns brutal: „De ce ai venit fără maşină? Trebuie să-ţi aduc eu maşină? Dute şi caută şi du-lă la morgă”.

M-a ajutat primarul din Chiştelniţa şi am ajuns la morga din Orhei. A trebuit să aşteptăm până ne—au deschis”, a declarat Olga Donos pentru EvZ.

„Braț, (frate), tu ai ucis un copil!”

Marin, prietenul lui Marius, a scăpat viu ca prin minune, fiind aruncat în nişte tufari, pe iarba uscată din anul trecut.

„Nu am auzit nimic, nu am văzut lumini, niciun semn că se apropia vre-o maşină de noi. Nu ţin minte momentul când am fost loviţi. Când am deschis ochii, zăceam cu faţa în sus, în nişte tufari. Un tânăr se uita la mine şi vorbea cu cineva la telefon. „Brat, tu ai ucis un copil!”, a spus el cuiva la telefon.

Am văzut lângă el şi o fată. Coborâse dintr-o maşină. O altă maşină, boţită, era mai la deal. Apoi a venit salvarea, m-au dus la spital la Teleneşti”, îşi aminteşte Marin.

Versiunea familiei Donos, respinsă de oamenii legii.

Soţii Ion şi Olga Donos susţine că automobilul care a lovit căruţa se deplasa cu viteza de peste 200 de km/oră. Şi că au fost implicate două automobile. Femeia ne-a spus că s-au găsit martori care au văzut cum două automobile „mergeau ca vântul”. Iar din urma lor venea şi o maşină de poliţie.

„Nu exclud că şoferii erau urmăriţi de poliţie şi au încercat să scape. Iar poliţiştii „i-au krâşuit” (acoperit n.r.) ca să nu fie traşi ei la răspundere. Acest şofer nu a fost reţinut de poliţie cel puţin o oră. A stat în maşina poliţiştilor pentru a-l apăra de mine. Dar ce puteam eu să-i fac”, a declarat pentru EvZ Olga Donos.

Poliţia a venit uimitor de repede la locul accidentului

Poliţiştii au fost primii care au venit la locul accidentului. Acest lucru ne-a fost confirmat de către Nina Dubic, ofiţer de investigaţie la Inspectoratul de Poliţie Teleneşti.

„Este vorba de un echipaj de patrulare. Poliţiştii patrulau pe acest drum, au văzut accidentul şi s-au oprit. Nu puteau să nu oprească”, a declarat Nina Dubic pentru EvZ.

Ofiţerul a respins şi versiunea că ar mai fi fost implicat un automobil.

Aceeaşi poziţie este susţinută şi de Constantin Bosîi, avocatul angajat de familia Donos.

Şoferul evită să se întâlnească cu părinţii victimei

Părinţii lui Marius spun că nici şoferul, nici rudele sale nu i-au contactat. „Suntem oameni. Totul se iartă într-un final. Înţeleg că pe Marius nu-l mai întorci. Aş fi vrut să mă uit în ochii lui, să-l întreb de ce a făcut asta. Să-l întreb cum se simte, ştiind că are moartea unui copil pe conştiinţă. Nu a fost să fie.

Avocatul mi-a spus că a fost contactat de avocatul lor şi i-a transmis că vor să-mi achite pentru înmormântare. Nu mai vreau. Vreau doar să se facă dreptate pentru copilul meu. Să fie totul după lege”, ne-a spus Olga Donos.

Părinţii lui Marin ne-au comunicat că s-au întâlnirt cu mama şoferului. Aceasta le-a dat 3000 de lei pentru tratament.

„Copilul meu are probleme grave de sănătate. A fost la un pas de a rămâne într-un scaun cu rotice. Este stresat, uită repede. Vom avea nevoie de mult timp şi mulţi bani pentru tratament şi recuperare. Dar cu trei mii de lei nu faci nimic”, ne-a declarat mama lui Marin.

Femeia s-a arătat indignată de faptul că tânărul şofer l-a vizitat pe Marin la spital fără să-şi ceară voie de la el. „L-au întrebat despre accident, cum a fost. Nu înţeleg de ce medicii au permis”, a spus revoltată mama adolescentului.

Cine este şoferul automobilului care a lovit căruţa

Şoferul care se afla la volanul automobilului BMW se numeşte Ion Belibov, are 21 de ani şi este locuitor al satului Răspopeni, raionul Şoldăneşti.

Tânărul nu a vrut să vorbească cu noi. La telefon a răspuns mama lui, Vera Belibov. Femeia ne-a spus că fiul ei regretă mult. Dar se teme să vorbească cu părinţii victimei.

„Ion este un băeat bun. Nu bea, nu fumează, nu se bate. A muncit peste hotare ca să-şi cumpere maşină. Ne pare foarte rău de ce s-a întâmplat. Sunt şi eu în aceeaşi stare ca şi mama copilului care a murit. Nu ştiu ce se va întâmpla cu băeatul meu. Ar putea să ajungă la închisoare, să i se strice viaţa.

Ne este frică să ne întâlnim cu ei. Am auzit nişte vorbe. Tata copilului mort a spus că vrea să-l împuşte pe Ion”, ne-a spus mama tânărului şofer.

Vera Belibov susţine că fiul ei nu se deplasa cu viteză mare. „Eu nu am fost acolo. Au fost fraţii mei. Ion era cu prietena lui. Ei nu au păţit nimic. Ei au venit acasă în aceeaşi seară. Ion tremura ca varga. Dacă ar fi avut viteză, se ucideau şi ei. Nu a funcţionat nici AirBag-ul”, a adăugat femeia.

Dosarul, aproape gata de a fi trimis în judecată

Nina Dubic susţine că investigaţiile pe acest caz sunt pe final şi în timpul apropiat dosarul va fi trimis în judecată.

„Aşteptăm să vină şi reultatele de la expertiza medico-legală în privinţa băeatului care a rămas îb viaţă. Poate dura o săptămână sau o lună. În rest s-a făcut totul. Primim raportul de expertiză şi trimitem dosarul în judecată”, a precizat Nina Dubic.

​Moldovenii vor Legea "Anastasia"

Şocată de tragediile în urma accidentelor de maşină din ultimele luni, populația de peste Prut solicită autorităţilor de la Chişinău să implementeze Legea „Anastasia”, după modelul românesc.

Legea „Anastasia” a fost concepută în România în memoria celor care au fost uciși pe drumurile publice și pentru cei care de acum încolo își pierd viețile nevinovați. Dar, mai ales, este pentru cei care nu conștientizează că volanul poate deveni o armă când, folosându-l fără drept, omoară oameni pe străzi.