Copiii lui Antony Blinken, deghizați în Zelenski de Halloween. L-au colindat pe Biden

Copiii secretarului de stat american Antony Blinken s-au costumat de Halloween în președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ei s-au dus la Joe Biden pentru a primi bomboane. Micuții au respectat tradiția americanilor de Halloween numită „Trick or Treat”.

„Copiii secretarului de stat al SUA, Antony Blinken, s-au îmbrăcat ieri în președintele Zelenski și în steagul ucrainean. Arată uimitor! Vă mulțumesc, copii!”, a scris pe rețeaua X Anton Gherașcenko, consilierului ministrului de interne din Ucraina.

The children of US Secretary of State Antony Blinken trick-or-treat-ed yesterday dressed as President Zelenskyy and the Ukrainian flag.

They look amazing! Thank you, kids! pic.twitter.com/L6gH4LXlyg

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 31, 2023