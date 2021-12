Controversata vedetă a ajuns de urgență la spital! Nu mai are scăpare! „Îmi merge din ce în ce mai rău”

Andreea Tonciu a avut parte de o mulțime de probleme în anul 2021 și nu s-a putut bucura cu adevărat de spiritul sărbătorilor de iarnă. Aceasta a avut probleme grave cu o ureche și a crezut că are otită, dar medicii i-au spus altceva.

„Bună dimineața dragilor! Țin să vă anunț că am un sfârșit de an foarte prost. Începând de pe data de 23 decembrie îmi merge din ce în ce mai rău. Că orice femeie, m-am apucat și eu de gătit de dimineață, și ce credeți, mă duc acum la spital. După ce că sun răcită, nu aud cu o ureche, cred că am otită.

Am avut atât de multe probleme în ultima perioadă, încât abia aștept să se termine acest an păcătos. Sunt așa foarte stresată, abia aștept să intrăm în noul an.”, a mărturisit Andreea Tonciu pe Instagram.

Problemele se țin scai de Andreea Tonciu

Anul 2021 a venit cu vești îngrozitoare pentru vedeta noastră. Andreea Tonciu și familia ei s-au infectat cu virusul COVID-19, iar la câteva luni, fetița și soțul ei au ajuns de urgență la spital în vacanță. Problemele nu s-au terminat, fosta concurentă de la Bravo ai stil a aflat chiar înainte de Crăciun că o persoană dragă din familie s-a stins din viață.

„Nu facem nimic de sărbători! Stăm în casă! Trebuia să plecăm din țară, dar nu mai plecăm. Din cauza treburilor, mi-am anulat vacanța în Turcia. Trebuia să stăm două săptămâni, dar mi-am luat «adio» de la vacanță. Anul acesta stau în casă pentru că mi-e frică de Covid-19 și de tulpina asta nouă.

Am luat decorațiuni pentru că vrea Rebbeca să-i fac bradul cu roz și balerine, dar atât. Nu o să gătesc! Merg la mama să mănânc, iar de Revelion o să ies cu fiica mea și soțul meu, în complex, și o să ies la 12 noaptea afară și o să dăm cu artificii. Pentru mine, sărbătorile sunt ca orice altă zi normală. Nu fac nimic în mod deosebit în perioada asta” , a dezvăluit Andreea Tonciu în urma cu ceva vreme, potrivit Cancan.