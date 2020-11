Andreea Tonciu nu s-a sfiit niciodată să șocheze atunci când a venit vorba despre aparițiile. Fosta asistentă TV a știut să atragă atenția și prin vorbă, dar și prin faptă. După ce, în timpul relației pe care a avut-o cu Nicolae Mitea s-a lăsat filmată în timp ce-i gătea fotbalistului omletă, îmbrăcată doar în lenjerie intimă, Tonciu și-a trecut în palmares mai multe apariții incendiare. Una dintre ele, pe parcursul unei emisiuni în care ea Andreea a dansat lasciv, cu sânii aproape descoperiți.

Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu, iar cei doi au o fetiță, Rebecca Maria Niculescu. Fire categorică, fosta asistentă TV nu face compromisuri atunci când vine vorba despre relația cu partenerul ei. Tonciu i-a transmis un mesaj public soțului, pe care l-a avertizat că nu-l va ierta în situația în care va afla că acesta are relații cu o altă femeie și o înșală.

„Dacă mă înșală soțul meu, e greu să spun că o să-l părăresc pentru că ne leagă un copil. Dacă vreodată aud că umblă cu vreuna, eu bag divorț direct și mă recăsătoresc cu un turc”, spunea Tonciu.

Urmează al doilea copil?

În ceea ce privește un al doilea copil pe care ar putea să-l conceapă cu Daniel Niculescu, ea afirma în luna iulie: „Astăzi, mă simt cât de cât bine, dar de vreo două săptămâni de zile nu sunt în apele mele. Am stări de vomă, amețeli și stând în pandemie prea mult am considerat că a venit timpul să-l fac și pe al doilea. (…). Exact cum eram cu Rebeca.

Dimineața am stărit de vomă, amețeli, obosesc foarte repede. Eu fiind foarte energică mi-am pus semne de întrebare. Urmează să-mi fac testul în câteva zile.

