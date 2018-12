Contribuția lui Meleșcanu la intrarea în țară a PRIMULUI REFUGIAT POLITIC. Motivul este unul UMANITAR

De numele avocatului Kincses Előd se leagă multe evenimente, în primul rând confruntările sângeroase dintre români și maghiari care au avut loc în martie 1990 în Tîrgu Mureș. După aceste evenimente, avocatul a devenit primul refugiat politic din regimul Ion Iliescu.





În perioada exilului, avocatul a scris, în limbile maghiară și română, cartea „Martie negru la Tîrgu Mureș”. Tot în acea perioadă, a fost primit de Regele Mihai la casa sa din Versoix, lângă Geneva. Într-o discuție pe care am avut-o cu avocatul Kincses Előd a adus vorba de ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, cu care a fost coleg de facultate. Diplomatul a fost cel care l-a ajutat să intre în țară pentru a-și putea vedea mama, care tocmai se externase. Redăm mai jos un scurt interviu cu avocatul Kincses Előd.

Rep: Domnule Kincses Előd, aşa ştiu că aţi fost coleg de an cu fostul şi actualul ministru de Externe Teodor Meleşcanu. Când şi unde v-aţi cunoscut?

K.E: Înainte de a răspunde la această întrebare vă relatez cum am reuşit la admitere, cum am devenit, în anul 1959, student al Facultăţii de Drept a Univeraităţii din Bucureşti. În primăvara anului 1959 sub presiunea lui Nicolae Ceauşescu şi Ion Iliescu a avut loc împreunarea Univesităţilor Babeş şi Bolyai din Cluj. Pentru a îndulci această căsătorie forţată din cauza căreia s-au sinucis doi profesori universitari (decanul Zoltán Csendes şi László Szabédi) şi o studentă (Éva Ajtay) s-a decis ca în toate univesităţile din ţară se poate da admiterea în limba minorităţii „conlocuitoare”.

La liceul maghiar „Bolyai” din Tîrgu Mureş am învăţat Istoria României în limba română, astfel că am solicitat preşedintelui Comisiei de admitere, prof.dr. Ioan Oancea (decanul facultăţii, absolvent la Liceului militar din Tîrgu Mureş) permisiunea de a scrie lucrarea în limba maghiară, dar am fost refuzat cu un argument neadevărat, anume că niciun cadru universitar nu cunoaşte limba maghiară. N-am avut încotro şi am redactat teza despre lupta partidului pentru transformarea socialistă a agriculturii în limba română. Niciodată nu am aflat, și asta rămâne una dintre enigmele vieţii mele, cum a ajuns asta la urechea rectorului Univesităţii, prof. dr. Jean Livescu. M-a invitat în cabinetul său şi mi-a comunicat că pentru încălcarea dreptului de a da admiterea în limba română se anulează lucrarea şi voi putea scrie o altă lucrare în limba maghiară. Am şi luat nota 9 pentru lucrarea rescrisă, fireşte despre alt subiect.

Atunci când m-am prezentat la examenul oral de Limbă şi literatură română era de faţă un translator, care m-a întebat că eu sunt atletul de naţională Előd Kincses? În urma răspunsului meu afirmativ mi-a spus ca să vorbesc despre subiect în limba maghiară şi el mă va traduce. Am tras un bilet despre un subiect pe care îl ştiam foarte bine, poemul Lidice de Eugen Jebeleanu. Bineînţeles, citatele le-am redat în limba română culegâmd admiraţia Comisiei de examinare care mi-a dat nota 9. Cred că sunt singurul cetăţean care a dat examen de limbă şi literatură română în limba maghiară.

Rep: Și așa ați ajuns să fiți coleg cu Teodor Meleșcanu.

