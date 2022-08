Sursa: Arhiva EVZ

Conţopişti din toate ţările, uniţi-vă!

După ce am constatat în mai multe rânduri că intituţiile care practică sociologia sunt un fel de tarafuri de lăutari, care funcţionează pe principiul, cine le lipeste suta pe frunte, acela are mai multe priocente în sondaje, am încercat să judec singur un fenomen. Un fenomen care se desfăşoară sub ochii noştri, care are din când în când nişte pusee ce indignează o parte a populaţiei, dar care apoi se linişteşte, ne liniştim şi noi, iar lucurile rămân ca atunci când situaţia devenise acută şi crease indignare.