Continuă scandalul de la TVR. Nadine Vlădescu, drept la replică după interviul acordat de Marian Olaianos

„(….) Voi face precizări punctuale pe marginea afirmațiilor neadevărate sau tendențioase din articol ale d-lui Marian Olaianos. Precizez că ieri dimineață am trimis o informare completă forurilor de conducere ale TVR – Președintele Director- General, Consiliul de Administrație și Comitetul Director –, document care conține o parte din numeroasele dovezi că toate susținerile d-lui Olaianos sunt mincinoase.

Printre altele, dl Olaianos recunoaște, verbal și în scris, atât agresiunea asupra mea, faptul că m-a lovit în multiple feluri, că m-a strâns de gât, lovit în cap și bătut, dar și relația personală și intimă cu subsemnata, nicidecum prima sa abatere extramaritală, conform spuselor proprii. De asemenea, faptul că a mințit atât TVR, cât și opinia publică, privitor la așa-zisa „hărțuire sexuală” la care l-aș fi supus. De fapt, toate susținerile d-lui Olaianos sunt neconforme cu realitatea și rodul unui delir senzaționalist și în esență șantajist, prin care acesta încearcă să preseze și să influențeze Televiziunea Română și conducerea acesteia, în ideea că astfel scapă nepedepsit pentru faptele sale deosebit de grave

Acest gen de acțiuni i-au atras până acum trei plângeri penale din partea mea, depuse în lunile noiembrie-decembrie ale anului trecut (loviri și alte violențe, violarea vieții private și șantaj), despre care dl Olaianos e perfect conștient, dosarul penal format fiindu-i cunoscut. La fel îi este și certificatul medico-legal, care i-a fost comunicat imediat după momentul emiterii lui, 19 decembrie, acesta fiind și motivul pentru care el a considerat imperativ necesar să intre în concediu de odihnă fix la acea dată. Un concediu pe care l-a tot prelungit timp de două luni, continuându-l, strategic și convenabil, cu un concediu medical declarat în urma unui „accident” survenit exact în momentul în care i se încheia concediul de odihnă.

Acțiunile sale denigratoare la adresa mea, care au căpătat de mult o dimensiune halucinantă și hilară, se vor solda și cu acțiuni civile împotriva sa, pentru răspundere delictuală și daune morale, pentru întreg scandalul mizer inițiat și întreținut de el în scopul de a se „fofila bărbătește” de la orice responsabilitate profesională, umană și chiar și jurnalistică-deontologică, pentru faptele sale.

„Aflându-mă într-o stare de maximă tensiune emoțională și în încercarea de a mă apăra, am împins-o la perete, apucând-o de zona gâtului. Dar nu am lovit-o!”

Așa cum am precizat și în fața Comisiei, dar și în plângerile penale împotriva agresorului meu, acesta m-a înjurat, m-a lovit cu palmele, cu pumnii și cu un set de chei în cap, peste față, urechi, brațe, corp, m-a strâns de gât, m-a dat cu capul de perete și m-a lovit cu pumnul în sânul drept. La momentul strangulării și lovirii cu capul de perete, surprins de filmarea din clădirea Președintelui – Director General (care arată doar o mică parte a agresiunii), el s-a asigurat – și înainte, și după agresiune – că nu vine nimeni și nu-l vede nimeni lovindu-mă.

Nu cred că dl Olaianos a fost la primul gest de violență extremă față de o femeie, acesta neavând nicio tresărire și nicun recul în momentul în care m-a lovit în mod repetat, perfect lucid și conștient de ceea ce face, cu sânge rece și sadism. În timpul relației noastre au existat și alte violențe, fizice și verbale, pe care le probez în demersurile legale pe care le-am inițiat.

Ulterior agresiunii din 17 octombrie, când am pus capăt relației în ciuda „ofertelor” sale de a continua relația, dl Olaianos m-a amenințat și șantajat în toate formele, ca să-mi retrag sesizarea și plângerile penale, inclusiv prin șantaj emoțional, pretinzând că “dispare”, “se sinucide”, “se aruncă din Turnul televiziunii”, dar și că “s-a terminat cu tine sau cariera ta” ori “nu știi cu cine te pui, pentru că sunt nepot de legionar”.

De altfel, el continuă să mă amenințe și șantajeze și acum, folosindu-se de această campanie de fake news și intoxicare a presei cu informații din ce în ce mai bizare și mai senzaționaliste, pe care acesta „le deține”, fară probe, într-un demers dubios de lansare de zvonuri și manipulare a opiniei publice. Ca jurnalist și persoană publica, dl Olaianos ar trebui să aibă responsabilitatea cuvintelor sale (și a acțiunilor!), iar ca profesionist, responsabilitatea unui bagaj de cunoștinte ceva mai vast, mai solid și mai corect.

DA, m-a lovit, în multiple feluri, și o spune chiar el în dovezile care reprezintă și probatoriul în dosarele penale. Repet faptul că agresiunea a avut loc în cea mai mare parte în biroul sau, cu ușa închisă, unde dl Olaianos a început să mă înjure, să mă lovească și să mă agreseze neprovocat, neinsultat, neatacat, neamenințat. Nici măcar nu m-am apărat, din cauza șocului și stuporii că un coleg, partenerul meu, dă dovadă de o asemenea violență și agresivitate și se comportă în acest mod cu o colegă și o femeie cu care avea o relație amoroasă în curs. Olaianos nu a fost nicio secundă în autoapărare, pentru că eu nu l-am atacat, provocat sau amenințat. Dimpotrivă, mă rugam de el să înceteze cu scandalul și să ne concentrăm pe serviciu și pe sarcina profesională de a doua zi.

„Eu sunt în concediu medical de două zile. Am o problemă la picior. Până acum am fost în concediu de odihnă. Aveam zile restante din 2021 și 2022 și încă mai am 17 sau 18 zile. Eu am lucrat și în perioada pandemiei, am lucrat și în timpul Campionatului Mondial, când am asigurat dublajul la meciuri și am stat la birou până la 1 noaptea. Am fost zi de zi la muncă”.

Este evident că dl Olaianos recurge la diverse tertipuri pentru a întârzia sau zădărnici finalizarea cercetării disciplinare care l-a vizat în urma plângerii mele, pentru violențele pe care le-a comis. De două luni se află numai în concedii, semn că nu dorește lămurirea situației. Daca ar dori realmente o clarificare rapidă și curată a oricare ar fi verdictul. Dar nu e oare mai curajos să fugi (până când, iată, îți accidentezi chiar și un picior!) și apoi să împroști cu noroi și invenții, amenințând și vociferând de la adăpostul călduț al salariului din bani publici? Exemplu de exagerare manipulativă a d-lui Olaianos: ca dubleur pe durata Campionatului Mondial de fotbal, turele lui de lucru erau o zi da, o zi ba, deci nu avea cum să vină “zi de zi” la muncă, pentru un program normal de 8 ore, care începea mai târziu și ca atare se termina după miezul nopții, pentru că așa erau programate meciurile.

„Nici eu și nici avocații nu am fost înștiințați în legătură cu decizia Comisiei. Nu trebuie să fiu la serviciu că să mă anunțe. Pot trimite decizia pe mail. Eu am fost mereu la dispoziția Comisiei. M-am prezentat la toate audierile” .

O dublă – și comică – încercare de manipulare.

a) Dl. Olaianos a fugit de audierile de la Comisie încă de la început. În luna noiembrie, exact în ziua când a fost convocat, i s-a făcut rău brusc și a intrat cinci zile în concediu medical, fix în momentul în care protesta că este scos de pe lista comentatorilor ce urmau să meargă în Qatar, la Campionatul Mondial.

b) Conform Codului muncii, aducerea la cunoștință a deciziei unei comisii de cercetare disciplinară nu poate fi făcută atunci când cel vizat se află în orice fel de concediu, lucru bine știut și intens speculat de dl Olaianos și avocații săi. Dacă dorește cu adevărat să fie înștiințat legal în legătură cu decizia Comisiei și să pună capăt acestei situații, dl Olaianos are la îndemână o soluție simplă: să renunțe la concediu măcar pentru o zi și să se prezinte la serviciu. Precizez că nu cunosc decizia Comisiei, aștept și eu finalizarea procedurii. Dar pentru asta ar fi nevoie ca dl Olaianos să-și facă un pic de curaj și să-și asume faptele. Pentru asta chiar nu trebuie să-l învețe nimeni ce să facă, e un gest simplu și de bun-simț.

„Dacă mi se vă desface contractul de muncă, îmi voi căuta dreptatea în instanță. Nu am fost înștiințat că există vreo plângere împotriva mea”.

Evident că există o plângere împotriva d-lui Olaianos la TVR, cea în baza căreia a fost deschisă cercetarea disciplinară care l-a înspăimântat atât de mult. Fară a lua lacunoștință de ea, nici nu avea cum să-și construiască apărarea în cercetarea disciplinară. Mai mult, de cele trei plângeri penale împotriva sa, pe care le-am depus în noiembrie-decembrie 2022, dl Olaianos trebuie că a fost înștiințat încă de anul trecut pe cale oficială de organele de cercetare penală, așadar e ciudat că nu-și amintește nici de ele.

„Domnișoara, la o zi după incident, a fost la muncă”.

Da, a doua zi, precum și în săptămânile care au urmat, am ales să vin la serviciu și să- mi fac meseria, chiar și bătută, traumatizată, cu corneea zgâriată, cu dureri îngrozitoare de gât, cap și spate, neauzind cu urechea stângă, în stare de șoc și traumă, speriată de situație și de consecințele ei, neînțelegând ce s-a întâmplat, după o noapte în care am dormit sub două ore, întrucât am stat la două spitale de urgență până aproape de ora 5 dimineața, sub observație pentru pericolul de sufocare după strangulare. Există acte doveditoare în acest sens, multe, depuse la dosarul Comisiei și care au însoțit certificatul medico-legal. Există chiar și martori care m-au văzut lovită, zgâriată, plânsă și speriată, imediat după agresiune, înainte de a mă prezenta la cabinetul medical al TVR.

În zilele următoare, având un program strict de lucru pentru săptămână respectivă, chiar și în acea stare, am venit la serviciu pentru a-mi respecta filmările și a-mi pregăti materialele și m-am purtat firesc, deși mă durea tot corpul, amețeam în mijlocul interviurilor, mă deranja foarte tare lumina reflectoarelor și îmi era rău. Nu am dorit să anulez filmări stabilite cu mult înainte și nici să dau peste cap munca unei echipe întregi, mai ales că, din cauza tergiversărilor d-lui Olaianos și faptului că sabota proiectul, munca mea fusese afectată.

Faptul că eu am ales să-mi fac meseria, că am strâns din dinți și am funcționat cât am putut de bine în condiții de durere fizică, stres, oboseală, că nu am dat fuga să-mi iau concediu medical sau să mă ascund nu are nimic extraordinar, ci reprezintă o atitudine normală pentru un profesionist din orice domeniu. Ca femeie, deși știu bine ce înseamnă durerea, sunt un om rezistent, și de aceea îl deplâng acum pe dl Olaianos, care probabil suferă foarte tare fizic de pe urma accidentului soldat cu concediu medical, mai ales că presimt că problema sa fizică îl va mai imobiliza în casă o vreme.

„Regret ieșirea nervoasă. Dar nu am lovit-o! Mă hărțuia și am martori că am trimis colegii să cheme jandarmul din fața TVR, dar nu a dorit să-și părăsească postul. Am prezentat tot felul de probe”.

Adevărul e că n-a avut o ieșire nervoasă și că m-a lovit și agresat cu sânge rece, perfect conștient de ce face, cu sadism și într-o manifestare de forță și control specifică unui agresor căruia îi face plăcere să abuzeze. Pentru faptul că m-a lovit în mod repetat am dovezi foarte concrete, inclusiv mesaje scrise și înregistrări audio în care el însuși recunoaște acest lucru.

De exemplu, în data de 9 noiembrie 2022, când i-am spus că „au trecut trei săptămâni și jumătate de când m-ai lovit în cap și mă simt foarte rău”, el răspunde: „Îmi pare rău”. Sau, în dimineața zilei de 7 noiembrie, când eu îi spun că „nu există scuză pentru violență!”, el răspunde: „Știu că nu există”. Sau, la afirmația mea: „Motivul pentru care mă aflam la tine în birou atunci era profesional. Nu există o explicație pentru violență și pentru că m-ai strâns de gât și am ajuns la două spitale de urgență”, el răspunde: „Știu că nu există nicio explicație și eu regret nespus ce s-a întâmplat”.

„«Ești bărbat. Nu te descurci?». Dar colegii știau despre tot. Le-am și zis: «Nu știu ce să fac, cum să scap». Dar trebuia să sun la 112. Acum i-am făcut domnișoarei plângere penală pentru hărțuire, avocații m-au sfătuit să urmez calea legală”.

Dacă se considera realmente „hărțuit sexual” – repet, fapt destul de bizar, în timpul unei relații în curs care acoperea și latura intimă –, dl Olaianos avea numeroase căi de acțiune: să facă o plângere către superiorul său, să facă o plângere către superiorul meu, să facă o sesizare adresată conducerii, să facă o plângere la Poliție sau la Parchet, și cea mai de bun-simț, să mă blocheze pe toate canalele și să înceteze orice relație cu mine, de orice natură. Dar iată că el nu a făcut asta, comunicarea cu el oscilând mereu, cu scuzele „înțelege-mă” și „crede-mă, așa e mai bine”. Pentru cine? Pentru el. De ce? Deoarece, conform spuselor lui, soția lui i-ar fi pus un tracker pe telefon și îi cerea telefonul la comandă ca să-i verifice whatsapp-ul din senin, motiv pentru care el era nevoit să schimbe mereu canalul de comunicare cu mine, de la whatsapp la Facebook, telefon și SMS, lucru care de fapt nu era decât altă tehnică de manipulare și de „dresaj”, întru îndeplinirea tuturor condițiilor lui. „Ești bărbat, te descurci?” – aceasta este, într-adevăr, întrebarea.

Am fost lovită și agresată de dl Olaianos în TVR, la locul de muncă, în timpul programului de lucru, pentru că m-am opus manipulării lui și nu am mai putut fi controlată de el, în demersurile sale de a obține de la mine supunere totală și îndeplinirea tuturor dorințelor, pretențiilor și condițiilor sale. Violența este de nescuzat și de neacceptat, iar susținerile sale de „hărțuire sexuală” – singura „apărare” la care s-a putut gândi, deși demn ar fi fost să-și asume situația – sunt nefondate și speculate masiv în scopul de a șantaja, a pune presiune, pe mine și pe TVR, a manipula opinia publică și a continua să se eschiveze – convenabil, pe bani publici.

Multiplele dovezi depuse de mine la Comisie arată că toate susținerile d-lui Olaianos la adresa mea sunt false, că am fost bătută de el, umilită, înjurată, denigrată, șantajată, că aveam o relație care a continuat de la începutul lunii august până în 17 octombrie.

Și că nu l-am hărțuit sexual sau în alt fel, cum susține în mod stupid și caraghios. Condiția de bază a hărțuirii este starea de temere cauzată. Olaianos nu s-a temut nicio clipă de mine, ca atare s-a și gândit „să se descurce” lovindu-mă și agresându-mă. Dimpotrivă, “temerile” lui constau, în baza afirmațiilor din mesajele lui scrise, în faptul că îndrăgostindu-se prea tare, avea „să o ia razna, în sensul bun”. Nicio temere nu avea nici în momentele intime sau personale ale relației, derulate și în perioada în care acuză că a fost hărțuit sexual. Cum poți hărțui sexual un bărbat, și de două ori cât tine din punct de vedere fizic, cu care ai în același timp o relație personală și intimă?

Gazeta Sporturilor: „În fața Comisiei TVR, Olaianos a spus că Nadine Vlădescu îl hărțuia și-l amenința că-l vă compromite în fața familiei”.

Nu l-am hărțuit sau amenințat niciodată. Eu nu am adus în discuție familia lui și nu i- am cerut niciodată s-o părăsească, el este cel care a făcut-o, plângându-se permanent că are o căsnicie nefericită, că „dragostea s-a stins”, că dorește să mă iubească și să fie iubit de mine, că „vreau să fiu iubitul tău sau nimic” și că dacă eu nu-l voi iubi cum mă vă iubi el, asta “îl va distruge, îl va face să zacă și să fie nefuncțional”.

Pe de altă parte, eu nu am înșelat, mințit sau manipulat pe nimeni, am fost căsătorită timp de 12 ani, iar când am simțit că „dragostea s-a stins”;, am divorțat din proprie inițiativă. Că dl Olaianos mă numește elegant „domnișoara”; deși am fost căsătorită, lucru pe care îl știe prea bine de la prima noastră discuție, aceasta fiind una dintreprimele lui întrebări, mă face să zâmbesc, pentru că, da, stilul e omul.

Afirmațiile sale la adresa mea sunt minciuni nedemne pentru un jurnalist la televiziunea publică și pentru un bărbat care a avut o relație intimă cu o femeie. Nedemn, din punct de vedere uman și legal, este și faptul că se tot prezintă drept victimă, deși este agresor și abuzator. Insinuează că eu l-aș fi “abuzat”, când știe că el a inițiat scurta și turbulenta noastră relație, insistând pentru ea, și tot el a sabotat-o prin comportamentul său violent și brutal și prin manipularea permanentă în scopul „supunerii” mele. Pentru ca eu să-i îndeplinesc toate condițiile și să-i dovedesc permanent atașamentul meu.

Încă de la prima noastră întâlnire din TVR, cu scop profesional, mi-a făcut avansuri sexuale, urmate de nenumărate insistențe și comunicări sexuale către mine, unele cu caracter chiar deviant, pe care le-am respins total și pentru care am și dorit să pun capăt relației în mai multe rânduri. Pentru că juca de fiecare dată jocul manipulator al vinovăției și se arăta foarte rănit și afectat emoțional, cerându-și iertare și pretinzând că așa e el, „mai ciudat și greu de înțeles”, am continuat relația, prezentată din start drept o poveste de iubire și nu o escapadă, deși el este cunoscut în TVR pentru acest stil de viață, de care eu nu eram conștientă la acel moment, fiind nou-angajată și, ca atare, „o pradă” nouă.

Gazeta Sporturilor: „Urmărit de aceasta în curtea și pe holurile TVR, Olaianos a reacționat în acea zi”.

Motivul pentru care eram în biroul lui în ziua de 17 octombrie era stabilirea planului de lucru pentru episodul la care el acceptase să colaboreze. Am insistat că trebuie să finalizăm detaliile și structura filmării de a doua zi, pe tema sportivă care era subiectul materialului, și nu am acceptat să fiu dusă cu preșul, deoarece nu voiam ca dintr-un moft al lui să amân o filmare și să perturb programul unei întregi echipe. El tot tărăgăna, iar eu voiam să-și facă treaba la care se angajase, nu mai era timp de amânari. În același timp, mă rugam de el să nu mai țipe și să nu mai facă circ, mai ales că aceste manifestări ale lui mai avuseseră loc și în alte dăți. De exemplu, când mă invita la montaj în Redacția Sport ca să vizionăm materiale, dar începea să mă pipăie sau încerca să mă sărute sau înghesuie într-un colț, după care, la protestele mele, deschidea ușa și începea să țipe pretinzând că acum îl vor auzi toți colegii și va afla și nevasta lui, comportament paradoxal pe care – după cum mi-am dat seama ulterior – îl folosea pentru a-și crea “alibiuri”.

Referitor la „toți” acei colegi ai lui care „știau totul”, ar fi mai cinstit să-i lase pe ei să se exprime, mai ales că el a pretins tot timpul că nu a avut nimic de-a face cu mine, nici personal și nici profesional, și că nu mă cunoștea nimeni în redacția lui.

Gazeta Sporturilor: “Olaianos invocă faptul că Nadine Vlădescu nu ar fi adus în fața Comisiei niciun certificat medico-legal, prin urmare nu a putut proba agresiunea invocată”.

Iarăși o minciună hilară. Pe 19 octombrie 2022 dimineața, înainte de a veni la serviciu, m-am prezentat la INML, pentru solicitarea certificatului medico-legal. După numeroase investigații – 6 radiografii, două consulturi oftalmologice, un RMN la cap și unul la coloana cervicală, un consult neurologic, un consult neuro-chirurgic, două consulturi la sân, un consult ORL, în 8 instituții medicale, fiindu-mi indicate clar de către medicul legist investigațiile pe care era obligatoriu să le fac pentru eliberarea certificatului, rezultatul lor fiind coroborat cu fișele celor două spitale de urgență la care m-am prezentat în noaptea de 17-18 octombrie –, acest document a fost emis în data de 19 decembrie.

L-am depus la TVR și i-a fost comunicat imediat și d-lui Olaianos. Cu titlu de exemplu, în certificatul medico-legal se menționează clar că, printre altele, aveam mâna dreaptă foarte umflată, nefuncțională în urma loviturilor pe care mi le-a aplicat cu pumnul drept peste mână și degete, strângându-mă în același timp extrem de tare de încheietură cu cealaltă mână – o metodă clasică de tortură și care părea să-i facă placere.

Gazeta Sporturilor: „Olaianos susține că Nadine Vlădescu i-ar șantaja pe șefii TVR pentru că ar deține informațîi confidențiale despre unii dintre aceștia! «Din informațiile pe care le dețin, se pare că această atitudine vădit ostilă și abuzivă la adresa subsemnatului, în scopul concedierii mele nelegale, este determinată de o serie de presiuni exercitate prin șantaj de doamna Nadine Vlădescu, aceasta dețînând o serie de informații și materiale compromițătoare în privința anumitor persoane din cadrul conducerii TVR»”.

Aceasta este o aberație care nici măcar nu merită să fie comentată. Aceeași obsesie senzaționalistă a compromiterii și a „materialelor compromițătoare”. Așadar, va face obiectul unei noi acțiuni în justiție. Mă simt flatată de faptul că dl Olaianos, în delirul său conspiraționist și șantajist, mă vede drept o Mata Hari care ar acționa în acest mod. Nu știu la ce informații și materiale compromițătoare sau la ce persoane se referă dl Olaianos, care pare a avea o pasiune aproape intelectuală pentru subiecte grele precum „șantajul”, dar cu siguranță vom afla în curând, tot de la el.

Gazeta Sporturilor: „Prin avocații săi, Olaianos a notificat în repetate rânduri TVR-ul să grăbească o decizie în cazul lui. Au trecut însă mai bine de 3 luni, iar decizia finală încă nu a fost făcută. Comentatorul reclamă că, astfel, i s-au produs mari prejudicii, atât de natură morală (afectarea imaginii, demnității și reputației), cât și de natură materială. La acest ultim capitol, Olaianos pomenește despre un contract în valoare de 5.000 de euro lunar pe care îl avea cu Betano, pentru producerea unei emisiuni online, Sport Replay pe Youtube. Angajamentul a fost suspendat de casa de pariuri din cauza scandalului din TVR”.

Dl Olaianos degeaba „a notificat în repetate rânduri TVR-ul să grăbească o decizie în cazul lui”, dacă o ține din concediu în concediu, iar de două luni n-a venit nicio zi la muncă! Este o ipocrizie să spună că “au trecut mai bine de 3 luni, iar decizia finală încă nu a fost făcută publică”, întrucât această amânare are loc strict din cauza lui, a tacticii sale de tergiversare, prin care urmărește să scape nepedepsit amenințând, șantajând și făcând presiuni. Este dublă măsură și dezinformare pe față. Dacă mâine vine la serviciu, decizia – oricare ar fi aceea – îi poate fi adusă pe loc la cunoștință, iar procedura se va încheia în mod legal. Și corect. Și demn. Cât despre afectarea imaginii, demnității și reputației sale, dl Olaianos însuși și-a afectat toate acestea, cu mult dinainte de agresiunea asupra mea, care reprezintă doar un simptom al unui mod de gândire și de acțiune exersat de el timp de o viață.