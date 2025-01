Justitie Consumul de droguri la volan. Instanța Supremă a decis: Când se consideră infracțiune







Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit două condiții cumulative pentru infracțiunea de consum de droguri la volan. Astfel, în cazul în care un șofer este bănuit că a condus un vehicul sub influența substanțelor psihoactive, este esențial să se verifice atât prezența substanței psihoactive în probele biologice, cât și impactul acesteia asupra capacității de a conduce a persoanei în cauză.

Această decizie devine obligatorie începând cu data publicării în Monitorul Oficial.

ICCJ, decizie privind consumul de droguri la volan

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât să accepte sesizările depuse de Curtea de Apel Brașov - Secția penală în cazul dosarului nr. 2769/338/2022, precum și de Curtea de Apel Cluj - Secția penală și de minori în dosarul nr. 2889/219/2022, prin care se cere pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru clarificarea unor aspecte.

Primul aspect discutat este acesta: „În cazul infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, prevăzută de art. 336 alin. (2) din Codul penal, pentru realizarea cerinţei esenţiale preexistente ca inculpatul să se fi aflat sub influenţa unor substanţe psihoactive este suficient să se constate prezenţa în probele biologice a substanţei psihoactive, indiferent de concentraţia acesteia, influenţa asupra capacităţii de a conduce fiind prezumată absolut ori dacă această prezumţie este una relativă, putând fi combătută prin mijloace de probă ştiinţifice potrivit cărora, în ciuda prezenţei substanţelor psihoactive într-o concentraţie minimală, persoana nu se află sub influenţa substanţelor psihoactive, cu afectarea capacităţii de a conduce autovehicule pe drumurile publice?”.

Consumul de droguri și capacitatea de a conduce

A doua problemă semnalată judecătorilor de la Înalta Curte se referă la următoarea situație: Dacă dispoziţia „aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive”, din cuprinsul infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. (2) din Codul penal se referă la o persoană care a consumat substanţe psihoactive sau la o persoană a cărei capacitate de a conduce un vehicul (pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere) este alterată în urma consumului de substanţe psihoactive?”

Prezența substanței psihoactive și impactul acesteia, la fel de importante

Decizia ÎCCJ: „în cazul infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, prevăzută de art. 336 alin. (2) din Codul penal, pentru realizarea condiţiei esenţiale ataşată elementului material al laturii obiective, aceea ca inculpatul să se fi aflat sub influenţa unor substanţe psihoactive, este necesar să se constate atât prezenţa în probele biologice a substanţei psihoactive, cât şi aptitudinea acesteia de a putea determina afectarea capacităţii de a conduce a autorului faptei”.

Decizia devine obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.