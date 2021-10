Consultări la Cotroceni. Marcel Ciolacu: Nu există o majoritate pentru un guvern stabil

„Nu poți ține o țară fără guvern”

Marcel Ciolacu: “Și președintele Iohannis este autorul acestei coaliții iresponsabile privind criza politică din România, alături de PNL. Am fost astăzi la Cotroceni și i-am transmis președintelui că fără o majoritate în Parlament nu se poate vorbi despre un guvern minoritar. România se află într-o criză socială, economică și sanitară profundă. Fără o majoritate, România nu va putea depăși această criză.

Ori se creează o majoritate care să formeze un guvern, ori pentru a ajunge la alegeri anticipate. Din punctul nostru de vedere, va fi vorba de alegeri anticipate. Nu se va crea o majoritate pentru un guvern stabil. L-am asigurat pe președinte că românii nu vor abandonați. Parlamentarii PSD, cel mai mare grup parlamentar, din acest moment va lucra 24 din 24 pentru a rezolva problemele cu care se confruntă România.

Deja am depus atât la Senat cât și la Cameră solicitări pentru plafonarea prețurilor la energie și gaze. Sperăm ca legea să meargă la promulgat săptămâna aceasta sau maxim săptămâna viitoare. Românii trebuie să depășească și criza socială. Această iarnă va fi una dintre cele mai grele cu care ne-am confruntat până în prezent. Știm cu toții că prin aceste decizii politice, am ajuns unde am ajuns. Românii nu vor face față în perioada următoare în fața problemelor cu care se confruntă.

Experiențe cu guvern minoritar în patru crize majore nu cred că România va putea prospera. Este exclus așa ceva. Îl contrazic pe președinte. Democrația funcționează pe majorități. Dacă majoritatea va hotărî să meargă cu alegeri anticipate, se va merge cu alegeri anticipate.

În cazul în care se creează o majoritate, se va face un acord politic, vine un guvern de specialiști care își dă demisia și trecem la alegerile anticipate. Eu cred că președintele României are niște prerogative constituționale pe care trebuie să le respecte. Nu poți ține o țară fără guvern. În acest moment, nu avem o discuție de intrare la guvernare alături de altă formațiune politică. ”

Președintele ia pulsul partidelor

Ionuț Pucheanu: „ Într-adevăr în această formulă inedită, am fost în fața domnului președinte unde ne-am exprimat toată disponibilitatea pentru a scoate România din această situație mai puțin plăcută în care se află. Nu am putut propune un premier pentru că nu ne putem baza pe o majoritate solidă. Eu unul am ieșit de la consultări înțelegând că ne vom mai vedea și că a fost o primă rundă de întâlniri. Cred că a încercat să ia pulsul tuturor partidelor ca ulterior să se reîntâlnească cu toate.

Pentru PSD a fost o oportunitate politică pentru a specula cearta celor două-trei partide de guvernământ. Problema este eminamente pe umerii celor de la PNL și USR. Nu mă așteptam să văd atâta maturitate din partea celor de la UDMR. După cum vedeți, toate spitalele sunt pline, iar cu un guvern demis este greu de crezut că vor rezolva problema.”