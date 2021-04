Despre fiul său, Cosmin Gușă a spus că și-ar fi dorit mai mult pentru el, dar că este mulțumit totuși că este un sportiv de prim rang și un devărat bărbat.

Daria – fiica lui tata

”Daria este prima la școală la Viena și este fiica lui tata. Nu știa să danseze. A luat cursuri de dans când a fost mică și ulterior a dansat ca o prințesă”.

La întrebarea ”Cine va eliminat din PSD?”, Cosmin Gușă a răspuns:

”În mod evident, Adrian Năstase. El m-a trădat. Adrian Năstase m-a trădat. Eu am acceptat sa îl contracandidat pe Băsescu. Îl băteam pe Băsescu în 2004. Ulterior m-am răzbunat, coordonând campania lui Traian Băsescu, iar Adrian Năstase a pierdut funcția de președinte”.

”Cu ce l-ați supărat pe Traian Băsescu?”

La întrebarea ”Cu ce l-ați supărat pe Traian Băsescu?”, Cosmin Gușă a răspuns:”Greu de spus, dar pot să dau câteva motive. Am fost ales de către ei, au încercat să mă dea jos… Apoi mi-am dat seama că eram incompatibil cu planurile lui Traian Băsescu. Eu sunt patriot”. Cosmin Gușă a menționat și influența soros-istă asupra lui Traian Băsescu.

”V-ați culcat cu Laura Andreșan?”, a fost următoarea întrebarea Denisei Rifai.

”Nu, dar nu are valoare nici ce spun eu sau ea. Mi-a părut rău de derapajul ei. toate lucrurile pe care le-a făcut Laura a fost după ceea ce am plecat eu de la Jurnalul Național”, a răspuns Cosmin Gușă. ”Sunt un bărbat fidel soției mele”. ”Pot să spun că am iubit și eu în taină alte femei, dar despre cele menționate de dumneavoastră niciuna”, a mai spus consultantul politic.

”Cel mai mult am iubit-o în taină pe Corina Chiriac”… În adolescența mea pe ea am iubit-o cel mai mult”, s-a destăinuit Cosmin Gușă.

Cine este cea mai frumoasă femeie din România?

Cosmin Gușă a răspuns ezitând, în cele din urmă, Mihaela Rădulescu…

La întrebarea ”Sunteți un Iuda în politică?”, Cosmin gușă a spus.

”Nu mi-ar fi stricat o astfel de poreclă… Am făcut totul pentru a-i fi țării mai bine. N-am făcut rău niciodată am făcut ceea ce am considerat că va fi mai bine pentru România. Am făcut poate greșeli, dar n-am trădat”.

Sunteți cel mai bun consultant politic pe care îl are România?

”Da, dar nu numai România, ci din întreaga regiune„.., a răspuns fără rezerve Cosmin Gușă.