Consulatul SUA din Karachi, atacat de pro-iranieni. Poliția pakistaneză a intervenit pentru calmarea situației. Sunt opt morți. Update

Cel puțin opt persoane au fost ucise în timpul protestelor pro-Iran de la consulatul Statelor Unite din megalopolisul pakistanez Karachi, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare.

„Am mutat cel puțin opt cadavre la spitalele civile din Karachi, în timp ce alte 20 au fost rănite în incidentul de la consulat”, spune Muhammad Amin, purtător de cuvânt al serviciilor de salvare ale Fundației Edhi, adăugând că majoritatea aveau răni provocate de gloanțe.

Sute de protestatari pro-iranieni au încercat să ia cu asalt consulatul Statelor Unite din megaorașul pakistanez Karachi, a declarat un jurnalist AFP.

O mulțime de tineri a urcat sărit poarta principală a consulatului SUA și a intrat pe aleea clădirii consulare, spargând câteva geamuri.

Poliția și forțele paramilitare au folosit bastoane și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, a declarat Mohammad Jawad, un oficial de poliție. Cel puțin un protestatar a fost ucis și alți câțiva au fost răniți în ciocnirile dintre protestatari și forțele de securitate, a spus el.

Atacul asupra consulatului SUA a avut loc la câteva ore după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis într-un atac major comis de Israel și Statele Unite.

Videoclipurile de pe rețelele de socializare au arătat tineri spargând geamurile clădirii principale a consulatului, în timp ce steagul american putea fi văzut fluturând deasupra complexului, al cărui perimetru este acoperit cu sârmă ghimpată.

„Trebuie să rămânem uniți. Nicio putere nu ne poate opri”, s-a putut auzi spunând un tânăr protestatar.

„Dăm foc consulatului american din Karachi. Cu voia lui Dumnezeu, ne răzbunăm pentru uciderea liderului nostru”, a declarat un alt protestatar în timp ce filma pe alții încercând să aprindă un incendiu.

Mii de oameni au ieșit în stradă și în orașul Lahore, din estul țării, și în Skardu, în nordul țării, fiind așteptată o demonstrație în această după-amiază, în apropierea enclavei diplomatice care găzduiește ambasada SUA din Islamabad.