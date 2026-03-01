International Breaking news

Consulatul SUA din Karachi, atacat de pro-iranieni. Poliția pakistaneză a intervenit pentru calmarea situației. Sunt opt morți. Update

Consulatul SUA din Karachi, atacat de pro-iranieni / sursa foto: captura video
Update 10:45 - Cel puțin opt protestatari au murit în confruntările cu poliția de la Karachi

Cel puțin opt persoane au fost ucise în timpul protestelor pro-Iran de la consulatul Statelor Unite din megalopolisul pakistanez Karachi, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare.

„Am mutat cel puțin opt cadavre la spitalele civile din Karachi, în timp ce alte 20 au fost rănite în incidentul de la consulat”, spune Muhammad Amin, purtător de cuvânt al serviciilor de salvare ale Fundației Edhi, adăugând că majoritatea aveau răni provocate de gloanțe.

Sute de protestatari pro-iranieni au încercat să ia cu asalt consulatul Statelor Unite din megaorașul pakistanez Karachi, a declarat un jurnalist AFP.

Ce se întâmplă la Karachi

O mulțime de tineri a urcat sărit poarta principală a consulatului SUA și a intrat pe aleea clădirii consulare, spargând câteva geamuri.

Poliția și forțele paramilitare au folosit bastoane și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, a declarat Mohammad Jawad, un oficial de poliție. Cel puțin un protestatar a fost ucis și alți câțiva au fost răniți în ciocnirile dintre protestatari și forțele de securitate, a spus el.

„Cel puțin un protestatar a fost ucis, iar alți câțiva au fost răniți în ciocnirile dintre protestatari și forțele de securitate”, a declarat poliția, potrivit The Hindu.

Atacul asupra consulatului SUA din Karachi, imediat după confirmarea morții lui Khamenei

Atacul asupra consulatului SUA a avut loc la câteva ore după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis într-un atac major comis de Israel și Statele Unite.

Sute de oameni au luat cu asalt Consulatul SUA din orașul portuar Karachi din Pakistan duminică spargând geamuri, după ce SUA și Israelul au atacat Iranul și l-au ucis pe liderul suprem al țării, a declarat poliția.

Karachi

Consulatul SUA din Karachi, atacat de pro-iranieni / sursa foto: captura video

Protestatarii pro-iranieni au vrut să dea foc consulatului SUA

Videoclipurile de pe rețelele de socializare au arătat tineri spargând geamurile clădirii principale a consulatului, în timp ce steagul american putea fi văzut fluturând deasupra complexului, al cărui perimetru este acoperit cu sârmă ghimpată.

„Trebuie să rămânem uniți. Nicio putere nu ne poate opri”, s-a putut auzi spunând un tânăr protestatar.

„Dăm foc consulatului american din Karachi. Cu voia lui Dumnezeu, ne răzbunăm pentru uciderea liderului nostru”, a declarat un alt protestatar în timp ce filma pe alții încercând să aprindă un incendiu.

Mii de oameni au ieșit în stradă și în orașul Lahore, din estul țării, și în Skardu, în nordul țării, fiind așteptată o demonstrație în această după-amiază, în apropierea enclavei diplomatice care găzduiește ambasada SUA din Islamabad.

