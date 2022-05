Construcția Tronsonului 1 al șoselei Craiova-Pitești ar putea fi blocată în instanță, din cauza unui primar care a schimbat proprietarii terenurilor expropriate. Și DNA anchetează “furtul” de terenuri

Dosarul are numărul 1477/54/2021 și îi are protagoniști, pe de-o parte pe cetățeanul Trică din Ghercești, iar pe de altă parte Guvernul României și Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Când credeau că și-au recăpătat pământul, au rămas iar fără el

Speța pe scurt se prezintă cam așa. Trică Ion și fratele acestuia au moștenit de la părinți și bunici un teren agricol, în jur de 20 de ha, pe raza comunei Ghercești unde și locuiesc. Comuna Ghercești este limitrofă orașului Craiova și pe teritoriul ei va trece o parte din Tronsonul 1 al șoselei de mare viteză, ce va lega Cetatea Băniei de Pitești. Frății Trică au fost împroprietăriți după Revoluție, mai exact în anul 2008, în baza unui proces verbal de punere în posesie în baza Legii 247/2005. Pământurile familiei lor fuseseră confiscate de comuniști la colectivizare, însă în 2008 au fost înapoiate proprietarilor de drept.

Numai că primarul din Ghercești, pe numele său Nolică Păpăroiu, nu a eliberat și titlurile de proprietate. Între timp, au început studiile pentru șoseaua de mare viteză, apoi proiectarea și, în fina, exproprierea terenurilor peste care urma să treacă drumul. Și ca la orice expropriere, s-au stabilit și despăgubirile aferente proprietarilor, în baza unei Hotărâri de Guvern. De aici a început scandalul. Frății Trică nu au primit nici titlu de proprietate și nici despăgubiri. Apoi au mai aflat că terenul lor nu mai e al lor și că pe acele amplasamente au fost împroprietăriți alți oameni, unii fără legătură cu comuna. Trică Ion l-a angajat avocat pe Alexandru Pantea, un vechi fost procuror ardelean, retras la pensie în Sud unde practică avocatura. Despre avocatul Pantea veți mai auzi, cât de curând, deoarece are povești de spus, despre lumea justiției de azi, dar mai ales din timpurile apuse.

Plângere penală la DNA cu nume grele din Craiova

Avocatul Alexandru Pantea a depus plângere penală la DNA Serviciul Teritorial Craiova, unde s-a deschis dosarul penal nr 119/P/2021. Plângerea penală de la DNA nu a fost făcută doar împotriva primarului Nolică Păpăroiu și a familiei acestuia, ci și împotriva prefectului de Dolj Nicușor Roșca, a fostului subprefect Iustin Dumitrescu, a fostului secretar general al Prefecturii, Eugen Marinescu. Acest text nu este o anchetă jurnalistică, ci o relatare, un reportaj despre un proces derulat în sala de judecată.

Păgubiții așteaptă ca DNA Craiova să își facă treaba

Dosarul s-a constituit inițial la Tribunalul Craiova, apoi a fost declinat către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a ajuns la DNA-ST Dolj. Ultimul act din dosar s-a făcut în data 17 noiembrie 2021 și, de atunci, familia Trică așteaptă să se întâmple ceva, dar, așa cum mi-a mărturisit, nimeni nu a fost încă audiat dintre cei nominalizați ca fiind posibil făptuitori în afacerile cu terenuri din comuna Ghercești. Povestea în sine a afacerii cu terenurile din zona de construire a șoselei de mare viteză, dar și din zona de extindere a Aeroportului Craiova este un subiect separat și nu își are locul într-o simplă cronică judiciară.

La Curtea de Apel Craiova în sală intră doar cei implicați în cauza care se judecă

Am întârziat cam un sfert de oră față de ora fixată pentru începerea ședinței de judecată. Părerea mea este că în Craiova se circulă mai rău decât în București, cel puțin la anumite ore, iar eu, la ora 11.00, am prins una dintre acele ore. Spre norocul meu, ședința era suspendată pentru schimbarea instanței. Când am fost invitați de grefieră în sală, am constat că erau prezente doar părțile implicate în cauza, nu și alte persoane din alte dosare, așa cum eram obișnuit la instanțele din București. Cei care urmau la judecată așteptau pe băncuțele din hol. Am vrut să întreb dacă este o regulă ca în sală să fie prezente doar părțile din dosarul care se judecă sau a fost o întâmplare. Recunosc, am uitat să pun această întrebare dar dacă este o regulă, ar fi bine să fie adoptată și la București, unde avocați, inculpați și martori se bulucesc în sălile de judecată indiferent de numărul de ordine de pe listă.

Guvernul României nu s-a prezentat la proces

Ședința de judecată a fost prezidată de către domnul judecător Carmen Ilie. Acesta mi-a verificat acreditarea și legitimația de presă, apoi mi-a făcut instructajul. Nu pot filma, fotografia sau înregistra în sala de ședință fără aprobarea președintelui completului de judecată, lucru pe care îl știam foarte bine. Apoi s-a făcut apelul nominal al părților, ca și în cauzele penale. În partea dreaptă a sălii s-a așezat reclamantul Trică Ion, lângă avocatul Alexandru Pantea. În partea stângă a stat avocatul Ionuț Spânu, cel care reprezintă pârâta CNAIR. Din parte celuilalt pârât, Guvernul României, nu a venit careva. Am înțeles că la alt termen ar fi fost.

Ședința a început cu discutarea cererii reclamantului de a fi suspendată autorizația de construire, ca primă fază înainte de intrarea pe fond. Pe fond, reclamantul a cerut anularea de-a dreptul a autorizației de construcție.

Am cerut suspendarea lucrărilor la Tronsonul 1 al șoselei de mare viteză Craiova-Pitești

Primul a avut cuvântul avocatul reclamantului. Acesta a solicitat ca înainte de a se discuta suspendarea autorizației, să se discute o cerere depusă la termenul anterior. Este vorba despre o înscriere în fals cu privire la inventarierea terenurilor din Ghercești.

Președintele de ședință i-a replicat cu privire la solicitare că deocamdată se ia în discuție cererea de suspendare a autorizației. “Deocamdată discutăm cererea de suspendare, după care discutăm alte lucruri legate de fondul problemei. Apoi vom acorda un nou termen de judecată pentru fond. Deci este în regulă, da? Bun! Acum vă rog să prezentați concluziile cu privire la suspendare, iar dacă veți considera că este nevoie, eu pot să amân pronunțarea ca să puteți depune și concluzii scrise. După aceea o să discutăm și cererea de înscriere în fals pe fondul problemei”, a precizat judecătorul Carmen Ilie.

Avocatul Pantea s-a conformat și a intrat în problema de pe ordinea de zi. “Domnule Președinte, noi am formulat o cerere de chemare în judecată a Guvernului României și a Ministerului Transporturilor, respectiv CNAIR, prin care am formulat cerere de suspendare parțială a executării HG 1135/30.12.2020 publicată în monitorul oficial. Am solicitat suspendarea executări lucrărilor la Tronsonul 1 al șoselei de mare viteză Craiova-Pitești până la soluționarea situației juridice a terenului nostru situat în tarlaua 41 parcela 472, care se află pe teritoriul cadastral al comunei Ghercești”, a început expunerea reclamantului. Apoi a continuat: ”Această suprafață de teren a fost restituită subsemnaților care sunt în proces, respectiv fraților Trică, conform legii 247/2005, fiind puși în posesie de Comisia locală de fond funciar prin procesul verbal de punere în posesie nr 46/24.12.2008”. A urmat apoi descrierea terenului, amplasamentul, vecinătățile.

În ce fel vă vatămă autorizația de construcție?

“La ora actuală noi solicităm titlul de proprietate într-un proces care se află pe rolul instanței de judecată la Judecătoria Craiova. Am solicitat să ni se înmâneze titlul de proprietate. În această situație ne mai aflăm, ca parte vătămată, în dosarul penal nr 119/P/2021 care se află la DNA Serviciul Teritorial Craiova, în curs de anchetă. Luându-ne după dispozițiile legale, noi am solicitat această suspendare până când se va decide dacă dumneavoastră veți anula autorizația de construcție pe care noi am invocat-o”, a explicat avocatul reclamantei și a continuat: “Noi considerăm că nu este atât vina Guvernului, respectiv CNAIR, cât este vorba despre vina acestui primar din comuna Ghercești care a întocmit documentația falsă. De acea am solicitat la termenul anterior și înscrierea în fals.”

Judecătorul l-a întrerupt cu o întrebare:” Aș vrea să decelăm puțin între interesul dumneavoastră pentru suspendarea autorizației și aș vrea să știu în ce fel vă vătăma emiterea acestei autorizații de construcție, pe reclamantul Trică?”

“Ne vatăma, pentru că există bănuiala legitimă și rezonabilă că s-au întocmit acte de proprietate pentru alte persoane care au și încasat despăgubirile. Pe noi, care suntem proprietarii acestui teren cu acte dovedite. Și procuratura a luat în considerare aceste documente și a spus clar că vor căuta să facă anchetă rapidă să se afle cine a luat titlul de proprietate și a luat despăgubiri pentru această suprafață de teren”, a răspuns avocatul Pantea.

În concluzie, să dispuneți suspendarea autorizației de construcție

Președintele instanței a cerut explicații mai profunde. “Esența susținerii este că aveți un proces verbal de punere în posesie care instituie o prezumție de proprietate în favoare dumneavoastră? Că aveți diferite stadii la instanțe cât și în penal este un alt aspect. Dar, eu trebuie să înțeleg, ca argument în susținerea cererii de suspendare este faptul că aveți un proces verbal de punere în posesie pe terenul respectiv și că prin actele CNAIR și Guvernului, au fost despăgubite, înțeleg eu, alte persoane, da?”

Reprezentantul reclamantului a explicat: “În mod evident, alte persoane. Paguba pe care noi o suferim și paguba eminentă, zic eu că este, chiar dacă nu este certă, legea nu spune că trebuie să spui cert care este paguba, dar există prezumția că este o pagubă dacă această documentație este făcută azi într-un fel, mâine în alt fel asupra acestui teren. Ne crează nouă un prejudiciu total asupra seriozității și echității în care se va judeca acest proces. D-aia am făcut plângerea penală. Dacă noi am fost puși în posesie pe acest teren, de ce nu ne-a dat titlul de proprietate? Noi vă rugăm să dispuneți suspendarea autorizației de construcție până la judecarea fondului acestui proces”, a concluzionat avocatul Pantea.

Sumele sunt consemnate la dispoziția UAT Ghercești, susține CNAIR

Președintele completului a luat act de declarația reclamantului și a dat cuvântul avocatului pârâtei CNAIR. Avocatul Ionuț Spânu și-a început susținerea cu o explicație: ”Aș vrea să clarific un aspect ca să nu rămânem într-o eroare. Despăgubirile au fost consemnate, nu au fost acordate nimănui și vor fi acordate numai persoanelor care au un titlu valabil. Despăgubirile sunt consumate pe numele UAT Ghercești. Nu a venit nimeni cu niciun act cert pentru a primi aceste despăgubiri.

Sumele rămân consemnate până se depune o cerere și vine un proprietar cu titlul valabil.” Apoi a continuat: “Acum pe judecarea cererii de suspendare. Obiectul acțiuni este suspendarea parțială a Hotărârii de Guvern 1135. Conform prevederilor legale, trebuie analizat cazul bine justificat și paguba iminentă Cazul bine justificat ar putea fi reprezentat de emiterea lui act normativ fără a se respecta condițiile legale. Iar paguba iminentă, nu este cazul, atâta timp cât sumele sunt consemnate”.

Instanța are nevoie de mai mult timp, reclamantul mai depune un document

După ce a ascultat opiniile părților, judecătorul Carmen Ilie a concluzionat:” Eu vă spun de pe acum că o să am nevoie de timp, pentru pronunțare o să am nevoie de o săptămână, motiv pentru care, dacă doriți, puteți să formulați concluzii scrise în ceea ce privește cererea de suspendare. O să trecem la discuții asupra fondului, asupra cererii prorogate de înscriere în fals și alte cele.”

Dintr-o dată, s-a auzit vocea reclamantului Trică Ion. “Domnule Președinte, întâmpinarea CNAIR este falsă. Eu v-am făcut și la dosar. Eu am de la OCPI că nu s-a făcut cadastru pe terenul meu.”, s-a adresat acesta instanței. Imediat a venit răspunsul avocatului CNAIR: “Documentația este la dosar, avizată de OCPI!”

“Nu este avizată de niciun OCPI!”, a strigat revoltat reclamantul. În disputa celor doi a intervenit judecătorul Carmen Ilie: “ Domnule Trică, ascultați-mă puțin. Deci, suplimentar față de susținerile domnului avocat, reclamantul învederează că documentația depusă la dosar nu corespunde realității și depune un certificat OCPI din 14.02.2022. Deci o să amân o săptămână pronunțarea. Vă rog, dacă considerați necesar, să formulați concluzii scrise. M-aș bucura să le primesc până vineri”. Avocatul reclamantului nu a fost mulțumit de termenul acordat de instanță: “Până vineri e puțin timp. Azi suntem luni…”, a spus maestrul Pantea.

“Domnule Președinte, suntem deja la al 6-lea termen. Și la fiecare termen ei vin cu câte un act nou și nu ni-l comunică. Nu este corect…”, a venit replica avocatului CNAIR. “Dumneavoastră ați prelungit procesul că nu v-ați prezentat!”, nu i-a rămas dator cu replica reclamantul. Președintele completului, îngăduitor, a pus capăt ciondănelii dintre avocați. “Domnule avocat, o rezolvăm. Dacă aveți nevoie de mai mult timp, vă dau două săptămâni. Până pe 30 mai. O să amân pronunțarea pe suspendare. E în regulă?”, i s-a adresat acesta avocatului Pantea, care a acceptat și a mulțumit.

Primarul Păpăroiu a semnat în locul Prefectului

“Acum, că stabilirăm pronunțarea, credeți că am putea pe 30 mai, adică peste 14 zile, ca să mai grăbim, v-ar fi bine? Adică, odată cu pronunțarea să le discutăm pe toate. Aveți și cererea înscrierii în fals. Vreau să existe cumva o colaborare”, a continuat judecătorul. Toată lumea a fost de acord cu propunerea instanței. “Atunci revenim asupra termenului de fond. Pe 30 mai avem și pronunțare pe suspendare și celelalte probleme pe fond”, a soluționat judecătorul Carmen Ilie.

Când credeam că toate s-au lămurit pentru acest termen, domnul Trică, reclamantul, și-a mai amintit ceva. Și-a amintit că OCPI nu a trimis la instanță grila notarilor după care s-a lucrat când s-au calculat despăgubirile. Discuțiile s-au aprins din nou. Avocatul Spânu i-a atenția că grilele notarilor sunt pe internet, pe site-ul Camerei Notarilor Publici. Dar dl Trică nu a fost mulțumit de răspuns. Vrea grilele trimise la dosar. Președintele instanței este obligat să intervină în disputa celor doi încă o dată. Va face o adresă către CNP Dolj ca să pună la dispoziția instanței grila aferentă anului în care s-au făcut exproprierile. Toată lumea este mulțumită, așa că judecata merge mai departe. Instanța îi cere avocatului Pantea să își susțină la acest termen și cererea înscrierii în fals pe care o făcuse la termenul trecut.

“Denunțăm ca fals documentația privind inventarierea terenurilor întocmite de UAT Ghercești. Acest document este semnat, în calitate de președinte al comisiei, contrar dispozițiilor legale, de primarul Păpăroiu Nolică-Cornel. Conform legii, președintele comisiei este reprezentantul Prefectului, dar în documentele invocate de noi, reprezentantul Prefectului semnează ca membru al comisiei, iar la președinte semnează primarul. Total ilegal. De asemenea, se mai arată în documentația tehnică depusă că terenul în discuție este pus în posesie de Primăria Craiova…”, își începe susținerea Pantea.

Să depuneți la dosar plângerea penală

Judecătorul îl întrerupe pentru lămuriri: ”Înțeleg că ați formulat și o plângere penală? Referitor la exact aceleași aspecte? Și atunci, dacă este caz de cercetare penală, apreciați că noi putem să adoptăm procedura asta dacă dumneavoastră ați sesizat aceleași aspecte? Bun, avem termen pe 30 mai. Să îmi depuneți o copie după plângerea penală ca să vedem dacă vizează sau nu aceleași aspecte. Este în regulă?”

În sfârșit ședința de judecată a ajuns la final. Avocatul CNAIR a făcut schimb de adrese de e-mail cu fiul lui Trică Ion la cererea președintelui instanței. Acesta i-a trasat ca sarcina avocatului Ionuț Spânu să îi trimită reclamantului grilele notariale ca să nu se mai piardă timpul cu adrese la instituții. După acest moment, instanța s-a retras și noi am părăsit sala. În locul nostru au intrat alți avocați care aveau termen de judecată.

La Judecătorie, pe urmele titlului de proprietate

Am plecat de la Curtea de Apel către Judecătoria Craiova în aceeași formulă, mai puțin avocatul CNAIR-ului. Cu el m-am întâlnit în parcare și am apucat să schimbăm câteva vorbe. Mi-a explicat ceva ceea ce înțelesesem și anume că Ministerul Transporturilorr și Guvernul României au lucrat pe documentele transmise de la Primăria Ghercești. Problema acolo este și trebuie anchetată de organele abilitate. Toată lumea este curioasă cum se va încheia ancheta celor de la DNA care durează de mai mult timp. Tocmai de acea reclamanții au insistat ca după judecătorie să dăm o fugă și până la sediul DNA. Le-am explicit că jurnaliștii nu pot intra în sediul parchetelor așa cum o pot face la instanțe. Au insistat totuși să îi însoțesc până acolo ceea ce am și făcut.

La DNA Craiova se intră liber în curte și în holul clădirii

La Judecătorie s-a dat amânare. Reclamantul Trică ceruse, în afară de eliberarea titlului de proprietate și o despăgubire. Doar că uitase să o timbreze la valoare. Așa că, instanța i-a cerut să aducă dovada timbrării la termenul viitor, tocmai în septembrie. De la judecătorie am plecat spre sediul DNA Craiova. Am ajuns acolo în jur de ora 13. M-a mirat că se poate intra la liber în curtea instituției, acolo unde sunt parcate mașinile. Nu știu dacă mașinile sunt personale sau de serviciu, dar este un parc auto interesant. Și în clădire accesul este liber. În hol este amenajată o sală de așteptare cu scaune. Jandarmul are ghișeul lui cu geamul spre sala de așteptare. M-a surprins plăcut curățenia, atât în curte cât și în hol. Nu știu, însă, cum este în restul clădirii pentru că nu am fost lăsat să intru.

Neinvitați la DNA

În timp ce avocatul Alexandru Pantea s-a așezat pe unul dintre scaune ca să-și tragă sufletul, domnul Trică s-a dus direct la jandarmul de la pază. I-a cerut să-l cheme pe procurorul Robert Nicolicescu sau pe Cms. șef Sorin Șeicărin. Cei doi se ocupă de dosarul 119/P/2021 în care Trică Ion este parte vătămată. Jandarmul l-a privit contrariat și l-a întrebat pe cine să anunțe. “Sunt Trică Ion cu avocatul Pantea”, a răspuns domnul Trică. “Și cu domnul ziarist”, a adăugat. Jandarmul a intrat un pic în panică. “Cine sunteți dumneavoastră?”, m-a întrebat. “Trebuie să știm și noi cu cine stăm de vorbă că sunteți într-o instituție aici”, a continuat venind spre mine.

I-am arătat legitimația și acreditarea de la Consiliul Superior al Magistraturii. Le-a privit cu atenție, după care mi-a spus că nu am voie să merg mai departe de sala de așteptare fără aprobarea conducerii instituției. I-am spus că știu regulile și că voi aștepta acolo în hol. Între timp a luat actul de identitate al domnului Trică și legitimația de avocat a domnului Pantea și a sunat de pe telefonul din birou, în timp ce mă supraveghea stăruitor cu privirea. Cam cum privește pisica gaura în care a intrat șoarecele.

“Vă salut, domnu’ Sorin! Vă caută un domn, Trică și cu avocatul”, a spus în receptor jandarmul. După care a mai șoptit ceva, probabil i-a spus că e și un jurnalist acolo. De la celălalt capăt se aude o mormăială. Jandarmul se uită spre cei doi solicitanți de întâlniri neanunțate și îi întreabă oarecum răstit: ”Ce treabă aveți cu domnu’? Cine v-a chemat?” “Am venit noi ca să știm ce se întâmplă cu dosarul nostru de un an de zile”, se zburlește domnul Trică. Jandarmul mai șușotește ceva în receptor după care închide și anunță triumfător: “O să vină domnu Sorin, dar când are timp. Stați acolo pe scaun și așteptați!”

În două săptămâni a promis că-i cheamă pe toți la declarații

Deja mă gândeam că o să mă prindă seara în holulDNA Craiova, așteptând ca cei doi să fie primiți de polițistul care se ocupă de dosarul lor. M-am înșelat, însă. În câteva minute ușa metalică care dă spre intrarea propriu-zisă în sediul parchetului s-a deschis și a apărut un bărbat. Inițial am crezut că este AL Bano, celebrul cântăreț, dar în variantă mai tânără. Cu părul lung aranjat ca starul italian și ochelari de vedere, asemenea. A pășit în hol ca să-i preia pe cei doi, însă s-a retras imediat după ce a dat ochii cu mine. Domnul Trică a insistat către polițist, cerându-i să vorbească cu “domnul ziarist”.

“Nu se poate, nu e voie! Pentru presă la sediul central, la București”, s-a auzit vocea ofițerului de după ușă. Discuția dintre cei trei, în spatele ușii închise, a durat vreo 5 minute. Domnul Trică și avocatul Pantea au revenit zâmbitori. “A promis că în două săptămâni îi aduce pe toți la audieri. Are niște treabă acum, dar în două săptămâni îi cheamă pe toți la declarații!”, a anunțat triumfător Trică Ion. Am mai rămas cu cei doi preț de o apă plată și un ceai în cafenea din fața sediului DNA Craiova. Apoi am plecat spre București frământat de un gând. Oare de ce fost fost nevoie de toată această tevatură când, de fapt, toată telenovela a pornit de la un banal fals făcut de un primar hulpav cu spate în politica mare?!