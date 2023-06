Constantin Enceanu dă cărțile pe față. Cât cere artistul pentru o nuntă

Constantin Enceanu este franc atunci când vine vorba despre banii pe care îi cere pentru evenimente. „Cine dorește să îi cânt la nuntă să mă sune și discutăm. Nu cer foarte mult. Nu e nimic de ascuns, doar le dau factură, chitanță, nu cânt la negru, nici n-ai cum, nu merge. Nu am însă un tarif negociabil.

Cer 1.500, 1.700 sau 2.000 de euro, în funcție de distanță, dacă e departe de casă” a explicat cântărețul. De regulă programul artistului variază între 45 de minute și o oră. Acesta a mai spus că în străinătate nu mai merge la evenimente pentru că nu mai are timp. Aproape că îi este dificil să acopere cerințele din țară. În ultimii 20 de ani, spune el, lucrurile au mers bine din perspectiva evenimentelor, desigur mai puțin în timpul COVID-19. De altfel, Constantin Enceanu nu merge doar la nunți, în această perioadă, ci și pe litoral acolo unde are spectacole.

„Dorm cu Fiscul în pat„

„Merg, da, și la aceste spectacole, de la malul mării, să știți că vin foarte mulți spectatori. Eu însă nu cânt seară de seară, merg doar două zile pe săptămână, atât pot merge pe litoral” a explicat artistul. La cei 60 de ani câtărețul este foarte activ și nici nu se gândește la pensionare. El spune că locul lui este încă pe scenă câtă vreme publicul îl dorește. Spectacolele nu sunt singura sursă de venit a artistului, acesta este și un mic antreprenor. Are un restaurant în Filiași, localitatea sa de baștină, unde se servesc bucate tradiționale. De altfel, cântărețul explică de fiecare dată când are ocazia că este un bun plătitor de taxe, având în vedere că soția sa lucrează la Fisc. „Când aud că zic unii că noi nu am plătit impozite… Păi, tată, eu dorm cu fiscul în pat, nevasta mea e la Fisc. Înțelegi? Eu dorm cu fiscul în pat (…)” a mai spus artistul.