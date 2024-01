Exclusiv. Constantin Dogioiu, din Clanul, are planuri mari. Care este visul actorului

Constantin Dogioiu se bucură de un succes formidabil datorită serialului Clanul, dar puțini știu cum a ajuns să joace în această producție. El a declarat, pentru EVZ, că Anghel Damian, Domnica Cârciumaru și George Mihăiță l-au vrut în serial și că a fost chemat la casting.

„În Clanul am ajuns grație tandemului format din Anghel Damian (prieten, actor, regizor, scenarist, creative producer la Clanul) și Domnica Cârciumaru (casting director). Domnica m-a chemat la audiție, acolo m-am întâlnit cu Anghel și dl George Mihăiță, cu care am jucat pentru prima oară. După o săptămână, am aflat că producătorii, regizorii și dl Mihăiță mă vor în serial”, a spus actorul.

Cum s-a schimbat viața lui Constantin Dogioiu

El a povestit și cum s-a schimbat viața lui de când a început filmările pentru „Clanul”, de la PRO TV. Acesta a declarat că munca lui a început să fie recunoscută și că a reușit să pună bani deoparte.

„O schimbare pe care o percep e legată de faptul că sunt mai mulți oameni care îmi văd o parte din muncă (telespectatorii Clanul) și mai mulți oameni de la care am învățat lucruri despre film, despre mine, despre actorie (colegii de echipă Clanul). Altă schimbare ar fi că a fost prima oară când am pus niște bani deoparte, nu doar am „trecut” luna”, a mai spus actorul.

Dogioiu a mai declarat că nu filmările îi ocupă cel mai mult timp, ci somnul. El a spus că îi place să doarmă și că nu vrea să schimbe nimic la programul lui.

„Am suficient timp să fac orice vreau, filmările nu îmi ocupă cel mai mult timp. De fapt, cred că statistica arată că somnul îmi ocupă cel mai mult timp în mod constant, având în vedere că e cam o treime din fiecare zi. Dar îmi place somnul, n-aș schimba nimic la cum trăiesc”, a spus Constantin.

I-a fost frică că va fi judecat

Actorul a povestit și care a fost cel mai greu moment din cariera lui. El a recunoscut că s-a gândit de multe ori că nu își face treaba cum trebuie și că nu va fi apreciat. Cu toate astea, nu s-a dat bătut.

„Nu știu care e cel mai greu moment din cariera de actor, pot să spun ce a fost cel mai greu pentru mine referitor la actorie (și s-a întâmplat de mai multe ori): să îmi fac meseria condus de frica judecății/ evaluării altora. E ca atunci când faci sex și gândurile tale sunt, majoritar, despre dacă și cât ești de plăcut, apreciat de persoana/ persoanele implicată/ implicate”, a mai declarat el.

Constantin Dogioiu are planuri mari de viitor

Chiar dacă s-a confruntat și cu momente dificile, actorul din Clanul are planuri mari de viitor. El dorește să își facă debutul teatral regizoral și să construiască un teatru privat în București. Acesta vrea să se axeze și pe echilibrul său mental.

„Mi-ar plăcea să continui să joc în spectacole, filme, seriale, dar doar în contexte unde să fiu împreună cu oameni bine-intenționați, generoși, onești, senini, muncitori și curioși. M-aș bucura să îmi fac debutul teatral regizoral, m-ar bucura să construiesc și să gestionez un teatru privat în București. Independent de aceste năzuințe, unele cu tentă de plan, estimez că voi continua să mă ocup de echilibrul meu mental, scăldându-mă moderat în plăceri și visuri nemoderate”, a spus Constantin Dogioiu.