Conspirația celor 30

­Komsomolistul dâmbovițean. În timp ce pe la noi, mass media hipnotizată de scenarii continuă să promoveze ideea unei ”farse puse la punct de Prigojin și Putin”, presa internațională serioasă începe să descopere ceea ce scriam marți în Evenimentul Zilei: tentativa de lovitură de Stat a fost reală, iar în spatele ei se află un grup de generali ( https://evz.ro/ce-se-intampla-la-moscova.html ). BBC: „Serghei Surovikin, comandantul adjunct al grupării comune a trupelor ruse din Ucraina, era la curent cu planurile de rebeliune ale șefului mercenarilor Wagner Evgheni Prigojin, susține New York Times … Este cea mai gravă amenințare la adresa președintelui Vladimir Putin în cei 23 de ani de mandat… Există indicii că și alți generali ruși ar fi sprijinit încercarea lui Prigojin de a schimba cu forța conducerea Ministerului rus al Apărării… ”

Când, la România TV, am îndrăznit să susțin ideea că Wagneriada nu a fost posibilă decât cu concursul unui grup de generali, am fost pus la colț de domnii Cristoiu & Co, afirmând că Putin și Prigojin ar fi convenit să ne joace o farsă, pentru a-și întări poziția. Când de fapt poziția Regimului Putin e mai șubredă ca niciodată. Între timp, observatorul european anti – fake news EU East StratCom a lămurit de unde provine acest scenariu ciudat cu ”întărirea”, care se bucură la noi de mare succes: a fost lansat de Komsomolskaia Pravda.

Parandărătul. Mai deunăzi au început să apară noi informații, care validează integral analiza mea ( https://evz.ro/esecul-wagneriadei-cauze.html ). Documente publicate exclusiv de CNN arată că generalul Serghei Surovikin e membru Wagner în secret, cu numărul matricol M-3744. Iar ancheta FSB a pus în evidență că „cel puțin 30 alți oficiali înalți din armata și informațiile ruse” sunt membri Wagner în secret. Era de așteptat: astfel, Prigojin i-a pus în dependență, plătindu-i ca angajați ai Wagner. Și evident firmele lui Prigojin câștigau sistematic licitațiile de la ministerele Apărării sau de Interne. Un sistem de parandărăt: Statul finanțează în secret Wagner, care folosește o parte din finanțări pentru a corupe oficialii Statului, care-i facilitează fraudarea licitațiilor.

S-a creat astfel o rețea de complicități: Prigojin știa că-i are la mână pe cei 30 de wagneriști în secret, fiind de aceea convins că aceștia îi vor deschide calea spre puterea politică. Dacă nu, ar fi publicat ștatele de plată, detonând unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din istoria Rusiei. Domnul Prigojin n-a ținut cont că, la un moment dat, generalii astfel șantajați să-i sprijine ambițiile nemăsurate ar putea încerca să scape de dânsul – exact așa cum demonstram în acest articolul.

Leit Revoluția Română. Iar și aici au început să iasă la iveală detaliile: la Moscova se pregătea o baie de sânge, copie la indigo a Revoluției Române din decembrie 1989. Exact ca la București, pe de o parte populația era chemată să iasă în stradă. Șeful Gărzii Naționale a Rusiei, generalul Viktor Zolotov, a declarat în conferință de presă: „Întotdeauna ne temem de provocări la Moscova. Ne pregătim întotdeauna pentru ele. Orice provocare, orice miting, dacă acestea reprezintă o amenințare pentru țară, vor fi respinse și înăbușite… Apelurile de a ieși în stradă pentru mitinguri ilegale au început să fie răspândite pe rețelele de socializare în timpul tentativei de insurecție armată.”

Pe de altă parte, reiese că generalii – complotiști începuseră distribuirea de arme civililor din întreprinderi, după rețeta care a produs sute de morți și mii de răniți în Decembrie 1989. Relatează o sursă a publicației The Moscow Times: „După discursul lui Putin, am fost chemați la o ședință, iar cei cu experiență de luptă sau care au făcut armata au fost rugați să patruleze pe străzi … Cei care au acceptat au primit arme. Serviciile de securitate au organizat tot, dar ei n-au fost singurii care au patrulat”.

Era pregătit și ultimul element al mecanismului ucigaș: teroriștii. Aceeași sursă a publicației The Moscow Times relatează: „șeful întreprinderii ne-a spus nouă, angajaților: Îi vom elimina pe teroriști până la ultimul glonț.” Totul era pregătit pentru ca și Moscova să treacă prin câteva ”nopți bucureștene”. Rezultatul ar fi fost același ca în Decembrie 1989: Armata ar fi scos tancurile, ar fi „făcut ordine” lichidându-i pe wagneriștii – teroriști și ar fi instaurat o dictatură militară mascată, probabil cu gl. Gherasimov în frunte.

Represiunea. În comentariul meu recent atrăgeam atenția că, deși existența unui grup de generali complotiști este evidentă, o represiune extinsă e riscantă, făcând paralela cu rolul jucat de sinuciderea generalului Milea în accelerarea căderii lui Nicolae Ceaușescu. Dar se pare că domnul Putin nu-mi citește articolele, deși ele sunt cu regularitate traduse în rusă pentru Buletinul Presei.

Și astfel se face că generalul Surovikin, wagnerist în secret, nu a mai putut să fie contactat de familia sa de sâmbăta trecută; nici gărzile sale de corp nu pot fi contactate. Nici adjunctul lui Surovikin, gl. Andrei Yudin, nu mai e de găsit: ar fi fost trecut direct în retragere și reținut. Evident, pentru a nu-i alerta pe complotiștii nedescoperiți, autoritățile ruse lansează legende de acoperire. Astfel, a fost difuzată o declarație a generalului Yudin: având în vedere că nu sunt probleme militare deosebite în această perioadă, eu, împreună cu șeful meu, gl. Surovikin, ne-am săturat să așteptăm contraofensiva ucraineană și „am decis să plecăm amândoi în vacanță, suntem pe la casele noastre…”

În Rusia, cenzura este suficient de puternică ca să împiedice răspândirea listei arestaților. Dar ministrul adjunct de Externe al Rusiei a plecat la Damasc pentru a transmite personal un mesaj președintelui al-Assad, iar a doua zi ziarul rus Kommersant scria, citând surse saudite (canalul TV Al-Hadas), că Poliția militară rusă i-a reținut pe șeful Wagner din Es-Suwayda, trei comandanți de rang înalt ai Wagner au fost reținuți la baza aeriană Khmeimim, iar birourile Wagner din Deir ez-Zor, Hama și Damasc au fost percheziționate.

Milea, versiunea rusă. Situația se complică, fiindcă de ceva vreme nici șeful Marelui Stat Major, generalul Gherasimov, nu a mai fost văzut. Ca și gl. Milea, Gherasimov nu este iubit, dar e respectat datorită experienței sale militare și a modului în care a apărat interesele Armatei, spre exemplu față de Prigojin. În perioada când acesta era favoritul lui Putin, Gherasimov nu a ezitat să-i blocheze eforturile insistente de a obține un contract veros de catering pentru trupe. Tocmai de aceea, ministrul Apărării, Șoigu, pe care Armata îl detestă, l-a folosit pe Gherasimov drept ”curea de transmisie” către mediile militare.

Acum acea ”curea de transmisie” este dispărută, iar efectele încep să se vadă: surse credibile relatează evacuarea specialiștilor Rossatom de la Centrala Nuclear – Electrică Zaporojijie, ca și evacuarea populației de pe malul estic al fluviului Nipru. Ambele constituie indicii ale unei noi retrageri ample, precum cele de la Harkov sau Herson. O asemenea evoluție ar putea destabiliza Armata rusă, ale cărei structuri de comandă, inclusiv de pe frontul din Ucraina, sunt deja blocate de anchetele în curs, derulate de FSB.

Rolul ”incursioniștilor”. Pe măsură ce generalii ”wagneriști în secret” sunt reținuți și anchetați, lista ”Celor 30” se completează cu noi și noi nume: sunt suspecți toți ofițerii care, de-a lungul timpului, au lucrat nemijlocit cu cei reținuți. O anchetă FSB ”deosebit de aprofundată” se derulează în prezent la Comandamentul Sud al Armatei ruse, din Rostov – pe – Don, care s-a predat lui Prigojin fără să tragă un foc. Acolo cam toți sunt suspecți de wagnerită: până în ianuarie, generalul Surovikin a fost șeful Comandamentului Sud.

În acest context, e de-ajuns o singură scânteie pentru relansarea rebeliunii, de această dată cu participarea deschisă a sutelor de ofițeri trecuți pe listele de suspecți. Pe bună dreptate, analistul militar Andri Cerniak, într-un comentariu pentru „RBK Ucraina” , preciza că „este deja un război deschis între așa-numitele „turnuri” ale Kremlinului, FSB și Armata, care va avea ca rezultat distrugerea forțelor concurente”.

În mod normal, o tentativă de puci militar ar trebui reprimată de cele trei regimente ale Diviziei Rossgvardia Independente cu Scop Operațional (ОДОН, fosta Divizie KGB de Gardă ”Dzerjinski”). Dar, zău din întâmplare, cele trei regimente sunt pe la Belgorod, luând urma sabotorilor care tot fac incursiuni peste frontiera de Stat. La Moscova sunt numai batalioanele 319 și 441 (UM 3058, UM 6909) care asigură paza Kremlinului. Iar generalul Viktor Zolotov, șeful Rossgvardia, a fost nevoit să recunoască de față cu jurnaliștii că organizația militară pe care o conduce nu are tancuri și arme grele, dar… va primi!

Mecanismul prăbușirii. De decenii, Regimul Putin considera că principalul risc de stabilitate ar fi o Revoluție Portocalie, orchestrată de mult-puțina opoziție liberală. De aceea, aceste medii de opoziție au fost vizate în mod special de măsurile represive.

În ce privește mediile militare, Regimul Putin a considerat că le poate menține sub control prin numiri și demiteri din funcție – un fel de ”rotire a cadrelor”, pe model ceaușist. Tot pe model dâmbovițean, domnul Putin a menținut permanent o stare de conflict între KGB/FSB și Armată. Dar în ultima vreme, pe fondul înfrângerilor din Ucraina, ”rotirea cadrelor” militare s-a accelerat, iar în ultimele zile, ancheta privind Wagneriada a dezechilibrat puternic situația, în favoarea FSB/KGB, ceea ce e inacceptabil pentru Armată.

Dezechilibrul a devenit vizibil de peste hotare. Astfel, același Andri Cerniak apreciază că „După evenimentele recente din Federația Rusă, toți înțeleg că dictatorul Vladimir Putin este slab. Așa că acum toată lumea încearcă să câștige putere acolo. Putin nu mai poate controla și menține echilibrul. FSB și Ministerul Apărării al Rusiei înțeleg că aceasta este o șansă pentru ei de a câștiga o anumită victorie politică… nu va trece mult până când diferitele facțiuni intră într-un conflict hrănit și de ultranaționaliștii pro-război… cum vor reacționa regiunile și minoritățile din Rusia care își doresc autonomie sau independență?”

Urmările. În urma Wagneriadei, domnul Putin pare să fi declanșat la Moscova o ”Săptămână a Cuțitelor Lungi”, orchestrată de KGB/FSB. Această strategie pripită va determina alte personaje influente să se ralieze în jurul generalilor complotiști. Fiindcă represiunea kaghebistă e pornită exact ca și războiul din Ucraina: fără a avea în spate suficiente forțe pentru a o duce la bun sfârșit. Și fiindcă elitele politice, economice și militare au înțeles că Regimul Putin este de fapt slab (că altfel nu l-ar fi iertat pe răsculatul Prigojin). Iar aceste elite sunt vizate: în momentele-cheie ale Wagneriadei, nenumărați oligarhi și înalți funcționari au dat bir cu fugiții. În frunte cu vicepremierul Denis Manturov, ministrul Economiei, Reșetnikov, miliardarii Arkadi Rotenberg și Vladimir Potanin. Sunt suspecți: Putin nu le va ierta faptul că în clipe grele, nu au fost alături de dânsul.

Din ce în ce, la orizont se profilează ”Vremurile Tulburi”, un nou episod de haos și violență similar cu multe alte asemenea episoade, care marchează periodic istoria Rusiei.

Editorialul VIDEO poate fi urmărit pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA! sau pe pagina de Facebook, evz.ro.