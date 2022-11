Consiliul Nord-Atlantic urmează să se întrunească, după ce două rachete au ajuns în Polonia. Premierul României este în contact direct cu aliații

Reuniunea ambasadorilor NATO de la Bruxelles va fi prezidată de secretarul general Jens Stoltenberg, urmând ca acesta să facă declarații de presă. Întâlnirea a început la ora 11, miercuri.

România, în contact direct cu NATO și autoritățile poloneze

Înainte de a începe ședința de guvern de miercuri, premierul României Nicolae Ciucă a făcut trimitere la incidentele din Polonia, menționând ca este la curent cu firul evenimentelor, urmând să prezinte rezultatele.

„Vreau să reiterez că încă de aseară, împreună cu ministerele și instituțiile de linie, am fost în contact permanent, atât cu autoritățile poloneze, cât și cu partenerii noștri din Alianța Nord-Atlantică. Am desfășurat și am fost parte la întreg procesul de analiză și urmează ca în această dimineață la ora 11:00, ora României, să aibă loc întrunirea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori și în funcție de analiza și concluziile prezentate vom comunica firul evenimentelor următoare”, a spus Ciucă.

NATO urmează să discute într-o ședință de urgență

În urma incidentelor, Polonia a cerut o reuniunea de urgență a NATO. Cu toate acestea, se pare că, în urma analizelor, țara nu va invoca articolul 4 din Tratat. Acesta este un apel la consultări între aliați în fața unei amenințări la adresa securității.

În această direcție, Rusia a declarat că nu are nimic de-a face cu rachetele căzute pe teritoriul Poloniei, aproape de granița cu Ucraina. Mai mult, chiar și președintele american Joe Biden a spus că probabil rachetele nu au fost lansate de Rusia.

Aliații NATO și-au exprimat rapid îngrijorarea și sprijinul.

„Reacția aliaților noștri, sprijinul lor fără echivoc și dorința de a fi alături de noi, arată că suntem o țară mult mai sigură decât dacă nu am fi fost în NATO. În calitate de țară care se învecinează cu Ucraina, putem fi expuși la diverse tipuri de incidente”, a declarat miercuri ministrul adjunct de Externe al Poloniei, Pawel Jablonski, potrivit Adevărul.