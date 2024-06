Primul pas spre pace în Gaza. ONU a votat rezoluția propusă de Statele Unite

Consiliul de Securitate al ONU a votat rezoluția propusă de SUA pentru încetarea războiului din Fâșia Gaza. Rusia a fost singurul stat care s-a abținut la votul pe documentul care ar trebui să pună capăt luptelor.

Rezoluția de încetare permanentă a focului în Fâșia Gaza fost adoptată cu 14 voturi favorabile și o abținere. Documentul are drept scop să pună capăt luptelor din enclava palestiniană în următoarea perioadă.

Rezoluția propusă de Statele Unite urmărește implementarea a trei faze menite să ducă la încetarea focului. Consiliul de Securitate al ONU „salută noua propunere de încetare a focului anunțată la 31 mai, pe care Israelul a acceptat-o, și invită gruparea Hamas să o accepte, la rândul ei, îndemnând ambele părți să implementeze pe deplin termenii acesteia, fără întârziere și fără condiții”.

Într-o declarație publică, după adoptarea rezoluției, organizația Hamas, care controlează Gaza, a salutat decizia. Reprezentanții structurii palestiniene a salutat propunerile privind o retragere „completă” a Israelului din Gaza. Totodată s-a arătat favorabilă unui schimb de prizonieri și a planului de reconstrucție a Gazei.

Hamas a făcut referire în declarație la revenirea în locuințe a persoanelor strămutate în interiorul fâșiei și la respingerea oricăror schimbări demografice. Organizația palestiniană se opune reducerii suprafeței enclavei palestiniene și susține reluarea ajutorului umanitar.

În acest moment nu este foarte clar, însă, dacă asemenea prevederi au fost incluse în textul rezoluției adoptate de Consiliul de Securitate.

NEWS: UN Security Council adopts resolution calling for full & immediate ceasefire in Gaza.

The resolution also calls for the immediate, unconditional release of all hostages. https://t.co/pJSWyktS2v pic.twitter.com/sl2kvTKy8a

— United Nations (@UN) June 10, 2024