International Război în Israel, ziua 247. Scene de groază la spitalul din Fâșia Gaza







Război în Israel, ziua 247. Armata israeliană a bombardat intens Fâșia Gaza, cu peste 200 de rachete noaptea trecută. Medicii din Fâșia Gaza descriu scene de haos și carnagiu după raidul ucigaș al armatei israeliene.

Război în Israel, ziua 247. Haos la spitalul din Gaza

„Am avut toată gama de răni de război, răni traumatice, de la amputări la eviscerații, la traumatisme, la TBI-uri [traumatisme craniene], fracturi și, evident, arsuri mari”, a declarat Karin Huster de la Medicins Sans Frontiere, care lucrează în spitalul al-Aqsa din Deir el-Balah.„Copii complet cenușii sau albi din cauza șocului, arși, strigând după părinții lor. Mulți dintre ei nu țipă pentru că sunt în stare de șoc.” Palestinieni răniți, inclusiv copii, sunt transferați la Spitalul Martirilor Al-Aqsa după bombardamentele aeriene și de artilerie israeliene care au vizat Al-Burayj și Al-Magazi.

Israelul riscă să fie adăugat pe o listă neagă

Organizația Națiunilor Unite urmează să anunțe adăugarea Israelului pe o listă neagră a țărilor și grupurilor care au încălcat drepturile copiilor în timpul conflictelor armate. Consiliul de Securitate al ONU este responsabil pentru a decide dacă se va lua vreo măsură. Ar putea crește presiunea diplomatică asupra Israelului.

SUA îndeamnă Israelul să „opereze diferit”

Consilierul pe probleme de securitate națională, Jake Sullivan, a declarat că SUA continuă să îndemne Israelul să evite pierderea de vieți nevinovate în Gaza, în timp ce desfășoară misiuni precum cea în urma căreia patru prizonieri israelieni au fost eliberați sâmbătă, dar care a dus la moartea a peste 270 de palestinieni.

„Acum, am spus tot timpul că Israelul ar trebui să opereze într-un mod, nu doar în concordanță cu legile războiului, ci și luând măsuri suplimentare de precauție pentru a încerca să protejeze civilii”, a declarat Sullivan la Paris, unde l-a însoțit pe președintele Joe Biden pentru comemorarea a 80 de ani de la Ziua Z.„Am vorbit despre domeniile în care am dori să îi vedem operând diferit, în care am dori ca ei să fie mai preciși, mai direcționați în operațiunile lor”, a spus el, potrivit aljazeera.com.